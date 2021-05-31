Постачальники газу не знизили річний тариф для населення

Постачальники газу не знизили річний тариф на газ для населення з червня і залишили свої розцінки на рівні від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

Таким чином, фіксований річний тариф на газ, на який автоматично були переведені всі побутові споживачі з терміном дії з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року, не знизився, попри настання літнього сезону. Про це повідомляє УНІАН.

Ціна газопостачальної компанії "Нафтогаз України", яка обслуговує близько 10% споживачів залишилася на рівні 7,96 грн за куб. м.

Фіксовані річні ціни інших постачальників газу, які обслуговують дві третини населення України, становлять 7,99 грн за куб. м.

Найвищими тарифи на газ у розмірі 13,5 грн за куб.м як і раніше будуть для споживачів компаній "Херсонська обласна ЕК", "Житомирська обласна ЕК" і "Чернівецька обласна ЕК".

При цьому, столична газопостачальна компанія "Київгазенерджі" досі не опублікувала річні тарифи на газ для своїх споживачів, хоча повинна була це зробити до 25 квітня.