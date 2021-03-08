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Київ передостанній у рейтингу міст світу за якістю життя

02 марта, 17:00  Социальная  Украина

 

Київ зайняв 99-е місце в рейтингу міст світу за якістю життя - City Wellbeing Index. Першу позицію займає столиця Фінляндії. Друге місце посів іспанський Мадрид, третє – канадський Ванкувер

 

Київ, 99-е місце, рейтинг міст світу за якістю життя, City Wellbeing Index, Knight Frank

 

Рейтинг склали фахівці компанії Knight Frank, пише «Інтерфакс-Україна».

 

Якість життяу містах за рейтингом City Wellbeing Index оцінювалася, виходячи з чотирьох показників: охорони здоров’я, безпеки, якості повітря і стійкості – екологічної та ринкової. Рейтинг охоплює 100 міст.

 

У 2019 році трійку лідерів зайняли тільки європейські міста – Осло, Цюріх і Гельсінки. Петербург і Москва за підсумками 2020 року зайняли відповідно 58 і 55 місце. Замикають список в 2020 році Йоханнесбург -ЮАР, 98 місце, Київ – Україна, 99 місце, і Лагос – Нігерія, 100 місце.

 

Згідно з рейтингом City Trifecta, який об’єднує показники інноваційного розвитку міст і показники City Wellbeing Index, лідером в минулому році став Мюнхен (Німеччина), другу позицію зайняв Токіо (Японія), а третє місце розділили Париж (Франція) і Нью-Йорк (США) . В кінці списку – Хошимін (В’єтнам, 99 місце) і Лагос (100 місце).

 

Москва і Петербург зайняли 28 і 72 позиції відповідно. Столиця РФ при цьому опинилася вище багатьох мегаполісів Європи (Франкфурту, Мілану, Гельсінки), Північної Америки (Майамі, Монреаля, Лас-Вегасу), Азії (Шанхаю, Осаки, Бангкоку), Близького Сходу (Тель-Авіву, Дубаї, Абу-Дабі ) та інших.

 

Раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило валютний тривалий рейтинг дефолту України на рівні «В» зі стабільним прогнозом.

 

Столиця України від 18 лютого опинилася в переліку міст з найбільш забрудненим повітрям в світі.

 

У січні середньомісячна температура повітря в Києві склала -2,5 ° С, перевищивши оновлену кліматичну норму (1991-2020 рр.) На 0,7 ° С. Найхолоднішим днем ??було 20 січня, коли мінімальна температура опустилася під ранок до мінус 20,2 ° С, а теплим – 24 число, коли максимальна температура піднялася до +8,6 градусів.

 

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