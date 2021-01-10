КИЕВ
07:38 		Брюссель
06:38
Москва
08:38
Воскресенье, 10 января 2021

Новости

08 января, 18:00  Экономическая  Украина
Стало відомо, на які овочі супермаркети роблять найбільші націнки
08 января, 16:00  Социальная  Украина
В парламенті розповіли, як зміниться пенсійна система з 2023 року
08 января, 14:00  Политическая  Украина
Стали відомі імена нардепів-дармоїдів, які отримають зарплату ні за що
08 января, 12:30  Политическая  Украина
Блокада Криму допомогла зробити з півострова периферійний регіон та показала силу України, – політолог
08 января, 11:00  Политическая  Украина
Трамп «вляпався» в історію – політолог про протести в США
06 января, 17:00  Социальная  Украина
Експерти розповіли про що не варто забувати у Святвечір
06 января, 15:00  Социальная  Украина
Понад 60 тисяч українців зараз працюють за кордоном
06 января, 13:00  Социальная  Украина
Цей рік може стати роком Майданів, - Якубін
06 января, 11:00  Социальная  Украина
Експерт пояснив чому всі переживають за побутову хімію, батарейки і лампочки під час локдауну
06 января, 09:00  Политическая  Украина
Якщо Зеленський розвернуться в бік олігархічних впливів США буде важко знайти партнерів в Україні, - Горбач
Все Новости
Прислать новость


Протести підприємців вщухнуть самі і навряд чи буде «податковий» Майдан, - Кушнірук

16 декабря, 16:00  Экономическая  Украина

 

Нині у суспільстві немає запиту на масштабні акції, тому попри певний рівень невдоволення, протести підприємців вщухнуть самі. Про це заявив  економіст Борис Кушнірук.

 

протести, підприємці, податковий майдан, економіст, Борис Кушнірук.

 

 

«Податковий майдан у нас був десь у 2011 чи 2012 році, це було давно й навряд чи зараз ситуація повториться. Я не очікую, що на цьому етапі демонстрації переростуть в невдоволення такого рівня, принаймні поки що. Крім того, чи не використовуються ці протести з політичною метою. Звісно, є напруженість, є невдоволені, але деякою мірою це також в інтересах тих, хто використовує спрощену систему для незаконного збагачення», ? сказав Кушнірук у коментарі «Слово і діло».

 

Він додав, що протестні настрої щодо питання РРО та нових правил фіскалізації, які були відтерміновані, навряд чи переростуть у масштабний рух.

 

Експерт вважає, що підприємці продовжують акції протесту, бо відтермінування вимоги застосовувати РРО не скасовує цього правила.

 

 «Взагалі все, що зараз відбувається, стосується цих всіх змін. Вказує на те, що невдоволення все ж таки у суспільстві зростає і це створює можливості це використовувати. Я думаю, що протести вщухнуть самі, бо немає зараз суспільного запиту, щоб це стало загальнонаціональним актом», ? вважає економіст.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу