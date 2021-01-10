Протести підприємців вщухнуть самі і навряд чи буде «податковий» Майдан, - Кушнірук

Нині у суспільстві немає запиту на масштабні акції, тому попри певний рівень невдоволення, протести підприємців вщухнуть самі. Про це заявив економіст Борис Кушнірук.

«Податковий майдан у нас був десь у 2011 чи 2012 році, це було давно й навряд чи зараз ситуація повториться. Я не очікую, що на цьому етапі демонстрації переростуть в невдоволення такого рівня, принаймні поки що. Крім того, чи не використовуються ці протести з політичною метою. Звісно, є напруженість, є невдоволені, але деякою мірою це також в інтересах тих, хто використовує спрощену систему для незаконного збагачення», ? сказав Кушнірук у коментарі «Слово і діло».

Він додав, що протестні настрої щодо питання РРО та нових правил фіскалізації, які були відтерміновані, навряд чи переростуть у масштабний рух.

Експерт вважає, що підприємці продовжують акції протесту, бо відтермінування вимоги застосовувати РРО не скасовує цього правила.

«Взагалі все, що зараз відбувається, стосується цих всіх змін. Вказує на те, що невдоволення все ж таки у суспільстві зростає і це створює можливості це використовувати. Я думаю, що протести вщухнуть самі, бо немає зараз суспільного запиту, щоб це стало загальнонаціональним актом», ? вважає економіст.