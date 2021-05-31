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Швейцарська компанія вироблятиме поїзди в Україні

11 мая, 17:00  Экономическая  Украина

Укрзалізниця домовилась зі швейцарською компанією Stadler CIS AG про локалізацію в Україні виробництва її пасажирського рухомого складу.

 

Укрзалізниця домовилась зі швейцарською компанією Stadler CIS AG про локалізацію в Україні виробництва її пасажирського рухомого складу.

Сторони домовились разом докладати зусиль для розвитку пасажирських залізничних перевезень в Україні, а також залучати фінансування. Якщо Stadler CIS AG переможе в одному з тендерів та отримає замовлення на поставку рухомого складу для Укрзалізниці, компанія планує розглянути можливість локалізації виробництва в Україніпередає Хмарочос.

 

За словами керівника Укрзалізниці Івана Юрика, поїзди виробництва Stadler можуть бути задіяні в приміських та регіональних пасажирських перевезеннях, а також у проєкті City Express.

 

Для розміщення виробництва швейцарцям запропонували розглянути Київський електровагоноремонтний завод. Технічні фахівці Stadler відвідали його і ряд інших локацій в лютому цього року.

 

В цьому році Укрзалізниця отримала фінансування на закупівлю близько 100 пасажирських вагонів та модернізацію залізничної інфраструктури.

 

Stadler Rail AG – швейцарський виробник рухомого залізничного складу. Компанія виробляє трамваї, потяги метро, приміські та швидкісні поїзди, залізничні та маневрові локомотиви, а також пасажирські вагони. Транспорт виробляють більш ніж на 20 підприємствах.

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