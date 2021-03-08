Коронавірус знову мутував – у Британії виявили ще один штамп

Дослідники з університету Единбурга виявили ще один різновид коронавірусу у Великій Британії, який вже встиг поширитися в цілому в 10 країнах.

Як повідомляє газета Guardian, цей різновид коронавірусу отримав назву B1525, повідомили шотландські вчені. Також цей варіант коронавірусу був знайдений в Данії, Нігерії, США, Гані, Франції, Австралії, Канаді та Іспанії.

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що види коронавірусу, що викликають стурбованість, продовжують поширюватися. «Британський» штам був виявлений вже в 86 країнах, «південноафриканський» – в 44 країнах, а «бразильський/японський» штам – в 15.