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Коронавірус знову мутував – у Британії виявили ще один штамп

16 февраля, 00:00  Социальная  Украина

 

Дослідники з університету Единбурга виявили ще один різновид коронавірусу у Великій Британії, який вже встиг поширитися в цілому в 10 країнах.

 

Коронавірус, мутація, Британія, B1525, штамп, британський штамп

 

Як повідомляє газета Guardian,  цей різновид коронавірусу отримав назву B1525, повідомили шотландські вчені. Також цей варіант коронавірусу був знайдений в Данії, Нігерії, США, Гані, Франції, Австралії, Канаді та Іспанії.

 

Раніше у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що види коронавірусу, що викликають стурбованість, продовжують поширюватися. «Британський» штам був виявлений вже в 86 країнах, «південноафриканський» – в 44 країнах, а «бразильський/японський» штам – в 15.

 

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