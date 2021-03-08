КИЕВ
23:17 		Брюссель
22:17
Москва
00:17
Понедельник, 8 марта 2021

Новости

05 марта, 11:00  Политическая  Украина
Головною ланкою у фінансуванні ОПЗЖ з Росії була Оксана Марченко, – політолог
05 марта, 09:00  Социальная  Украина
Грошей витрачених на дороги вистачило б, щоб вакцинувати всіх українців якісною вакциною, - політолог
04 марта, 17:00  Социальная  Украина
Британці зняли фільм про подорож до Чорнобиля
04 марта, 16:00  Социальная  Украина
В Україні суттєво зросли штрафи за порушення пожежної безпеки
04 марта, 15:00  Социальная  Украина
Експерти розповіли, як глобальне потепління вплине на сільське господарство України
04 марта, 09:00  Социальная  Украина
У випуск вводяться перші в історії України марки в жанрі ню
03 марта, 17:00  Социальная  Украина
Онлайн прописка стане доступною до кінця року
03 марта, 15:00  Социальная  Украина
Депутати подумують скасувати перехід на літній час
03 марта, 13:00  Экономическая  Украина
В Одесі будуть виробляти українські вертольоти
03 марта, 11:00  Социальная  Украина
На Києві на 19 станціях метрополітену встановили дефібрилятори
Все Новости
Прислать новость


77% українців вважають, що уряд не справляється з пандемією, - соцопитування

12 февраля, 17:00  Социальная  Украина

 

77% українців не згодні з тим, що уряд добре справляється з епідемією коронавірусу. Про це свідчать результати опитування проведеного  Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) спільно з фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.

 

Київський міжнародний інститут соціології, КМІС, "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва, соцопитування, уряд, пандемія, коронавірус, результати

 

Респондентам пропонувалося твердження: "Я думаю, що уряд добре справляється з коронавірусом",-  передають Українські Новини.

 

Так, 45% - категорично не згодні, 32% - не згодні, 18% - згодні, 3% - абсолютно згодні і ще 3% не змогли відповісти.

 

Аналогічні питання ставилося жителям 47 країн світу.

 

З'ясувалося, що в світі 17% опитаних - категорично не згодні з таким твердженням, 25% - не згодні, 37% - згодні, 17% - абсолютно згодні і ще 4% не змогли відповісти.

 

ТОП-5 не згодних країн - України (77%), Боснія і Герцеговина (75%), США (67%), Іспанія (66%), Еквадор, а також Мексика (по 65%).

 

У той час, як ТОП-5 країн, які погоджуються, становилять В'єтнам (100%), Республіка Корея (89%), Індія і Азербайджан (по 86%), Австралія (82%), Малайзія (79%).

 

Опитування проводилося Міжнародною асоціацією Геллап. Всього було опитано 44 796 осіб в 47 країнах світу.

 

У кожній країні протягом жовтня-грудня 2020 року було проведено співбесіди у вибірці з приблизно 1 тис. чоловіків і жінок особистим шляхом, за телефоном або через інтернет.

 

Похибка опитування становить 3-5% на рівні 95% довіри. В Україні опитування проводили "Демініціативами" і КМІС методом телефонного інтерв'ю серед 1 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольній території.

 

Нагадаємо,  згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", 52% українців не готові вакцинувати від коронавірусу, навіть за умови, що препарат буде безкоштовним.

 

Також повідомлялося, що вакцинація від коронавірусу в Україні може початися вже в понеділок, 15 лютого.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу