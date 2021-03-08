77% українців вважають, що уряд не справляється з пандемією, - соцопитування

77% українців не згодні з тим, що уряд добре справляється з епідемією коронавірусу. Про це свідчать результати опитування проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) спільно з фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва.

Респондентам пропонувалося твердження: "Я думаю, що уряд добре справляється з коронавірусом",- передають Українські Новини.

Так, 45% - категорично не згодні, 32% - не згодні, 18% - згодні, 3% - абсолютно згодні і ще 3% не змогли відповісти.

Аналогічні питання ставилося жителям 47 країн світу.

З'ясувалося, що в світі 17% опитаних - категорично не згодні з таким твердженням, 25% - не згодні, 37% - згодні, 17% - абсолютно згодні і ще 4% не змогли відповісти.

ТОП-5 не згодних країн - України (77%), Боснія і Герцеговина (75%), США (67%), Іспанія (66%), Еквадор, а також Мексика (по 65%).

У той час, як ТОП-5 країн, які погоджуються, становилять В'єтнам (100%), Республіка Корея (89%), Індія і Азербайджан (по 86%), Австралія (82%), Малайзія (79%).

Опитування проводилося Міжнародною асоціацією Геллап. Всього було опитано 44 796 осіб в 47 країнах світу.

У кожній країні протягом жовтня-грудня 2020 року було проведено співбесіди у вибірці з приблизно 1 тис. чоловіків і жінок особистим шляхом, за телефоном або через інтернет.

Похибка опитування становить 3-5% на рівні 95% довіри. В Україні опитування проводили "Демініціативами" і КМІС методом телефонного інтерв'ю серед 1 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольній території.

Нагадаємо, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", 52% українців не готові вакцинувати від коронавірусу, навіть за умови, що препарат буде безкоштовним.

Також повідомлялося, що вакцинація від коронавірусу в Україні може початися вже в понеділок, 15 лютого.