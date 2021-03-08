Підвищені пенсії почнуть виплачувати із 4 березня

Уряд повернув обов'язковий перерахунок виплат із 1 березня. З 4 березня українці почнуть отримувати перераховані пенсії. З 11,1 млн осіб доплати отримають усього 8 млн пенсіонерів. Середній розмір підвищення становитиме близько 300 грн. Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Вона нагадала, що ще кілька років тому дату індексації пенсії із закону прибрали. Кабмін Дениса Шмигаля ухвалив законопроєкт, який поверне обов'язковий перерахунок виплат із 1 березня.

"Кабмін ухвалив рішення з 1 березня цього року провести індексацію пенсій. З 4 березня, коли починається період виплат, 8 млн пенсіонерів отримають збільшені пенсії. Середній розмір підвищення – близько 300 грн. Але не може бути збільшення менш ніж на 100 грн. Якщо у жінки є 30 років стажу, а в чоловіка – 35 років, то у них не може бути пенсія нижча за 2200 грн", – розповіла Лазебна в ефірі телеканалу "Інтер", передає OBOZREVATEL.

Також глава Мінсоцполітики нагадала, що підвищення для пенсіонерів, які досягли віку 75 років, перенесли на три місяці – на жовтень 2021-го. Таке рішення ухвалили у зв'язку з браком бюджетних коштів.

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