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Підвищені пенсії почнуть виплачувати із 4 березня

01 марта, 13:00  Социальная  Украина

 

Уряд повернув обов'язковий перерахунок виплат із 1 березня. З 4 березня українці почнуть отримувати перераховані пенсії. З 11,1 млн осіб доплати отримають усього 8 млн пенсіонерів. Середній розмір підвищення становитиме близько 300 грн. Про це заявила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

 

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Вона нагадала, що ще кілька років тому дату індексації пенсії із закону прибрали. Кабмін Дениса Шмигаля ухвалив законопроєкт, який поверне обов'язковий перерахунок виплат із 1 березня.

 

"Кабмін ухвалив рішення з 1 березня цього року провести індексацію пенсій. З 4 березня, коли починається період виплат, 8 млн пенсіонерів отримають збільшені пенсії. Середній розмір підвищення – близько 300 грн. Але не може бути збільшення менш ніж на 100 грн. Якщо у жінки є 30 років стажу, а в чоловіка – 35 років, то у них не може бути пенсія нижча за 2200 грн", – розповіла Лазебна в ефірі телеканалу "Інтер", передає OBOZREVATEL. 

 

Також глава Мінсоцполітики нагадала, що підвищення для пенсіонерів, які досягли віку 75 років, перенесли на три місяці – на жовтень 2021-го. Таке рішення ухвалили у зв'язку з браком бюджетних коштів.

 

 

Нагадаємо:

  • в Україні пенсії з 2021 року щороку індексуватимуть 1 березня, а окремі категорії громадян отримають компенсаційні виплати. 
  • Так, після виходу на пенсію українці отримуватимуть по дві виплати, а зі своїх зарплат платитимуть додатковий внесок. Таке нововведення мають розробити до кінця 2020 року.

 

 

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