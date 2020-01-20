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Послаблення Офісу Президента – це шанс для Разумкова, - Рейтерович

11:30  Политическая  Украина

 

Відставка прем’єра, яка не відбулась дає Олексію Гончаруку шанс утвердитись як суб’єктному політику  і відкриває шлях для самостійної гри спікеру Верховної Ради Дмитру Разумкову. Таку думку висловив у своєму Телеграм-каналі керівник політико-правових програм «Українського Центру суспільного розвитку» Ігор Рейтерович.

 

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«У нас у країні з'явився суб'єктний прем'єр-міністр. Звичайно, не факт, що він зможе в повній мірі скористатися новими можливостями, оскільки обмежений як часом, так і ресурсами. Але пара місяців у нього точно є. Як і підтримка з боку Віктора Пінчука і тих депутатів / чиновників, які орієнтуються на олігарха. Або просто від нього залежать», - написав Ігор Рейтерович.


Втім, на його думку, у всій цій історії шанси заявити про свою суб'єктність з'явилися у ще одного політика - спікера парламенту.

«Дмитро Разумков і так останнім часом постійно нагадував про себе Офісу Президента. Благо, у нього є прекрасний механізм впливу - регламент Верховної Ради. Який він намагається по можливості не порушувати, особливо якщо це стосується принципових питань. Саме тому голосування по землі і децентралізації були відкладені, оскільки без порушення процедури їх неможливо було прийняти в терміни, визначені Офісом Президента», - говорить Рейтерович.

 

Він зауважив, що на Разумкова орієнтується від 50 до 80 депутатів фракції.

«Це ще з часів Трускавця. У перспективі їх може стати ще більше. В основному це люди, які хочуть зберегтися в політиці на найближчі п'ять-десять років, а не одноденки, що потрапили в список випадково. І для цих людей важлива не тільки суть, але і форма (тим більше, що за форму у нас як правило і притягують до відповідальності). Тому вони не хочуть порушувати регламент і готові прислухатися до різних думок з ключових питань розвитку країни», - говорить Рейтерович.

 

Політолог вважає, що  у Разумкова з'явився прекрасний шанс скористатися деяким ослабленням Офісу Президента і посиленням Кабінету Міністрів, щоб не просто почати свою гру, але і повернути парламенту роль одного з центру прийняття рішень в країні.

«Це до речі, прямо записано в Конституції. Питання, як завжди, в амбіціях. І бажанні брати на себе відповідальність», - наголосив політолог.

 

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