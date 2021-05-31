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Зареєструвати місце проживання можна буде онлайн

07 мая, 15:00  Социальная  Украина

На сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт, прийняття якого дозволить, здійснювати реєстрацію місця проживання онлайн.  

На сайті Верховної Ради з’явився законопроєкт, прийняття якого дозволить, здійснювати реєстрацію місця проживання онлайн.

Законопроєкт № 5463 під назвою "Проект Закону про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні" вже з’явився на сайті Радипише Економічна правда.

 

За словами Федорова, після ухвалення законопроєкту послуга буде доступна усім українцям — незалежно від того, який паспорт вони мають, — паперовий або ID-картку.

 

Крім того, буде скасовано штамп у паспорті про реєстрацію місця проживання.

 

"Цим законом ми скасовуємо штамп у паспорті та витяг з ID-картки про прописку. Більше не буде потреби ходити в ЦНАПи чи військкомати. Достатньо лише авторизуватися в застосунку Дія чи на порталі та зробити декілька кліків. Також ми відв’яжемо прописку від багатьох життєвих ситуацій, де вона справді не є потрібною. Наприклад, оформлення пенсій або отримання високоспеціалізованої медичної допомоги", - повідомив міністр Федоров.

 

"На порталі Дія потрібно буде лише вказати адресу, за якою фактично проживаєте. Ті, в кого вже є нерухомість, отримають прописку за добу. Для декларування місця проживання в іншому місці (наприклад, у квартирі орендодавця) потрібна буде його згода, яку він теж може дати онлайн".

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