Коронавірус COVID-19: міфи і реальність

Якщо вірити правилам життя, ми всі помремо. Якщо вірити ЗМІ, ми всі помремо від нового китайського коронавірусу COVID-19. Якщо вірити здоровому глузду і Всесвітній організації охорони здоров’я, ситуація малоприємна, але контрольована.

Паніка в соцмережах, хвиля протестів навколо евакуації українців із Китаю та події в Нових Санжарах — все це дуже складно не помітити, якщо не відключитися від інформаційного простору назовсім. Лячні заголовки та страшні цифри статистики здатні розворушити черв’ячка сумніву навіть у найбільш критичній і холодній свідомості. Тому ми вирішили написати докладний і підтримуючий гід коронавірусом COVID-19: як захиститися, чого робити не слід, чи носити маску і як підтримати себе, щоб не піддатися паніці.

Наскільки небезпечний коронавірус COVID-19?

Точних даних поки немає. Але смертність від нього в епіцентрі спалаху — китайській провінції Хубей — становить приблизно 2%. Від сезонного грипу зазвичай помирає менш ніж 1%. Під час спалаху коронавірусу SARS у 2002–2003 роках цей показник становив понад 10%.

Захворіти на новий коронавірус може будь-яка людина, тому дотримуватися заходів профілактики варто всім. Однак небезпечний не сам вірус, а його важкий перебіг. Найбільше ризикують люди похилого віку і ті, хто має хронічні захворювання, наприклад діабет чи проблеми з серцево-судинною системою. Відомо, що багато хто з тих, хто загинув від COVID-19, мали слабке здоров’я. А от серед дітей не зареєстровано жодної смерті.

Але навіть у випадках важкого перебігу медики можуть допомогти. Коронавірус викликає ускладнення у вигляді тяжкої пневмонії. Медицина знає, як її лікувати, — важливо вчасно звернутися по кваліфіковану допомогу.

Чи є коронавірус COVID-19 в Україні?

Станом на 25 лютого в Україні не зафіксовано випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Станом на 24 лютого українці, евакуйовані з Китаю, перебували в обсервації в Нових Санжарах вже п’яту добу. Вони почуваються добре, температура в усіх у нормі.

Щоб контролювати ситуацію, в Україні вжито таких заходів:

з 24 лютого у мандрівників із країн, де випадки захворювання підтвердилися, при в’їзді в Україну вимірюють температуру. У тих, хто прибуває з Італії, теж;

в основних аеропортах і на пропускному пункті «Тиса» на Закарпатті температуру перевірятимуть у всіх, хто прибуває. Незабаром це правило розшириться на інші пункти пропуску на кордоні;

українські медики, епідеміологи та співробітники лабораторій отримали інструкції щодо того, як діяти при підозрі на COVID-19. Крім того, Центр громадського здоров’я запустив онлайн-курси для лікарів із надання екстреної допомоги у разі тяжких гострих респіраторно-вірусних інфекцій. Серед них і новий коронавірус;

24 лютого ВООЗ передала в Україну 30 наборів реагентів для тестування на COVID-19. У них приблизно 3000 реакцій. За допомогою цих тестів можна буде провести обстеження понад 950 осіб.

Чи існує вакцина від коронавірусу COVID-19?

Поки ні, але над нею працюють. На зустрічі в Женеві 11–12 лютого ВООЗ назвала пошук і розробку лікарських засобів і вакцин серед пріоритетних напрямків досліджень нового коронавірусу. Генеральний директор організації Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що вакцина проти COVID-19 може з’явитися протягом 18 місяців.

Приблизно тоді ж британські вчені з Імперського коледжу Лондона заявили про те, що розробили вакцину від нового коронавірусу. Її вже почали тестувати на мишах. Вчені планують закінчити роботу й отримати готову до використання вакцину до кінця року.

24 лютого американська біотехнологічна компанія Moderna заявила про те, що створила першу потенційну вакцину від коронавірусу COVID-19. Її відправили до Національного інституту здоров’я США для проведення випробувань на людях. У дослідженні візьмуть участь 20–25 дорослих здорових людей, а почнеться воно у квітні. Перших результатів варто очікувати в липні-серпні.

Чи є ймовірність, що коронавірус COVID-19 дійде до України?

Так, є. Тоді ситуація буде розвиватися приблизно так, як у світі. Не жах, але паніка зросте. Україна не належить до країн із низьким рівнем медичної допомоги. Звісно, у нас не все ідеально, але можливості великі. Лікарі знають, що робити. Важливо також пам’ятати, що багато хворих на COVID-19 успішно одужують, а також дбати про себе: дотримуватися рекомендацій ВООЗ, стежити за якістю сну, бути фізично активними, раціонально харчуватися та контролювати хронічні захворювання у ремісії.

Чи може поширення COVID-19 набути характеру пандемії?

Вірус поширюватиметься і далі. Але з огляду на заходи, яких вживають у всьому світі, це буде важко. Нагадаю, що ВООЗ боїться потрапляння вірусу в країни з низьким рівнем медичної допомоги. Саме тому вдаються до таких серйозних заходів і ситуацію називають надзвичайною. Сподіваємося, що поширення COVID-19 вдасться зупинити.

Як захиститися від коронавірусу COVID-19?

Захиститися від нового коронавірусу нескладно. Способи, які рекомендує ВООЗ, — це прості та надійні правила, що працюють для інших гострих респіраторних інфекцій, зокрема грипу.

Щоб убезпечити себе від COVID-19 та інших вірусів, слід:

регулярно мити руки з милом та/або знезаражувати їх за допомогою спиртовмісних засобів;

кашляти і чхати в згин ліктя чи серветку. В останньому випадку її слід відразу викинути в контейнер для сміття, а руки вимити чи обробити засобом зі спиртом;

уникати натовпу та намагатися не підходити до людей ближче ніж на метр, особливо якщо вони чхають, кашляють чи у них температура;

не торкатися очей, носа і рота;

стежити за своїм здоров’ям, у разі температури, кашлю чи проблем із диханням звертатися до лікаря;

у разі симптомів ГРВІ, якщо ви не були в Китаї, дотримуватися правил гігієни й етикету кашлю. Краще залишайтеся вдома, поки не видужаєте;

бути обережними на ринках, де продаються живі тварини та сирі продукти тваринного походження. Якщо чогось торкнулися, мийте руки чи обробляйте засобами зі спиртом, не торкайтеся зіпсованих продуктів, уникайте контакту з будь-якими тваринами;

їсти тільки ті тваринні продукти, що пройшли необхідну термообробку.

Які способи не захищають від коронавірусу COVID-19?

Жахи навколо нового коронавірусу породили справжню міфологію. Ось способи, які не захищають від COVID-19:

ультрафіолет;

часник;

сольовий розчин для промивання носа;

щеплення від пневмокока та гемофільної палички типу В (але вони захищають від пневмонії та гемофільної інфекції, тож зробити щеплення можна і варто);

антибіотики;

вітамін С;

трав’яні чаї.

Чи захищає маска від коронавірусу COVID-19?

Сама по собі ні. Якщо ви вирішили носити маску, це слід поєднувати з дотриманням інших заходів профілактики. ВООЗ рекомендує носити маску тільки:

людям, у яких є симптоми ГРВІ;

при підозрі на COVID-19;

людям, які доглядають за кимось, хто хворіє на COVID-19.

Що робити, щоб не панікувати через коронавірус?

Читати правильні новини

Тобто не оновлену статистику про нові випадки зараження, кількість летальних наслідків і географію поширення вірусу, а оновлення від ресурсів, які будуть підтримувати. Зазирайте на сайт ВООЗ, підпишіться на оновлення Центру громадського здоров’я, Міністерства охорони здоров’я. Вони регулярно нагадують про те, як захиститися від вірусу, подбати про себе, і розвіюють популярні міфи. Критичність та поінформованість — ваші найкращі друзі.

Дотримуватися заходів профілактики

Ви не можете вплинути на глобальну ситуацію — але точно можете вплинути на власне здоров’я та здоров’я близьких. Дотримуйтеся заходів профілактики й етикету кашлю, не затягуйте з візитом до лікаря, якщо погано почуваєтеся. І нагадуйте про це близьким. Так, вірус потенційно здатний викликати ускладнення, але для цього він має потрапити в організм і викликати інфекцію.

Зробити щеплення

У паніці навколо COVID-19 тонуть голоси експертів, які нагадують про те, що небезпечні мікроорганізми оточують нас постійно. Так було до появи нового коронавірусу, є зараз і буде, коли хайп — неминуче — спаде. Від багатьох смертоносних мікроорганізмів існують вакцини. Від грипу, сказу та правця рятують тільки щеплення. Мандрівникам під час планування поїздки теж варто врахувати необхідність підготувати організм до цього. Плюс вакцинуватися треба не тільки дітям, а й дорослим: деякі захисні механізми слід оновлювати.

Не бійтеся коронавірусу — бійтеся проблем зі здоров’ям, яким би мікробом вони не були викликані. Можливо, зараз слушний момент, щоб подбати про захист від тих хвороб, від яких його можна отримати.

Джерело: Anywell