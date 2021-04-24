Розроблено законопроєкт, який захистить малий бізнес на час карантину

Підприємства, які змушені закритися на час карантину, пропонують звільнити від сплати єдиного соціального внеску. Також планують запровадити мораторій на податкові та планові неподаткові перевірки.

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді, повідомляє Gazeta.ua.

Документ передбачає, зокрема, звільнення від сплати ЄСВ за найманих працівників.

Законопроєкт також пропонує надати право місцевій владі за необхідності зменшувати ставки місцевих податків і зборів. Автори документа прогнозують, що це допоможе підтримати локальний бізнес, якщо в місцевих бюджетах є ресурси.



Проєкт закону передбачає розширення можливості отримати 8 тис. грн фінансової підтримки з державного бюджету, якщо діяльність підприємства підпадає під певний перелік не тільки за основним класифікатором видів економічної діяльності, а й по перших 5.