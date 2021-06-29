Схвалено бюджетну декларацію до 2024 року: що передбачає

31 травня 2021 року Міністерство фінансів України повідомило, що уряд на позачерговому засіданні вперше схвалив Бюджетну декларацію на найближчі 3 роки.
У Мінфіні розповіли, що у середньостроковому періоді зусилля Уряду будуть спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності, стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами у зв’язку із COVID-19. Про це пише 24 канал.
Основні пріоритети бюджетної політики, визначені Бюджетною декларацією:
посилення обороноздатності та безпеки держави;
розвиток агропромислового комплексу;
формування чистого та безпечного довкілля;
розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація;
посилення енергонезалежності;
створення ефективної та досконалої системи здійснення соціальної підтримки та пенсійного забезпечення населення;
забезпечення якісної, сучасної, доступної й інклюзивної освіти;
забезпечення якісного рівня медицини;
підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами.
Бюджетна декларація складається з:
загальних показників доходів і фінансування держбюджету,
загальних граничних показників видатків держбюджету,
розміру мінімальної заробітної плати,
прожиткового мінімуму та інших цілей державної політики.
|Версия для печати
влажность:
давление:
ветер: