Схвалено бюджетну декларацію до 2024 року: що передбачає

31 травня 2021 року Міністерство фінансів України повідомило, що уряд на позачерговому засіданні вперше схвалив Бюджетну декларацію на найближчі 3 роки.

У Мінфіні розповіли, що у середньостроковому періоді зусилля Уряду будуть спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності, стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами у зв’язку із COVID-19. Про це пише 24 канал.

Основні пріоритети бюджетної політики, визначені Бюджетною декларацією:

посилення обороноздатності та безпеки держави;

розвиток агропромислового комплексу;

формування чистого та безпечного довкілля;

розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація;

посилення енергонезалежності;

створення ефективної та досконалої системи здійснення соціальної підтримки та пенсійного забезпечення населення;

забезпечення якісної, сучасної, доступної й інклюзивної освіти;

забезпечення якісного рівня медицини;

підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами.

Бюджетна декларація складається з:

загальних показників доходів і фінансування держбюджету,

загальних граничних показників видатків держбюджету,

розміру мінімальної заробітної плати,

прожиткового мінімуму та інших цілей державної політики.