Україні варто повчитися у США у протидії коронакризі, - політолог

Політолог Ігор Рейтерович у своєму блозі розповів чому Україні слід повчитися у США у боротьбі з коронавірусом, де особлива увага приділяється не програмам президента, а головному – людським життям.

Нещодавно Львівська обласна адміністрація неабияк повеселила громадськість, підготувавши матеріал про те, що об'єднує «Велике будівництво» президента США і президента України.



Графічно це все виглядало так, немов Байден мало не сплагіатив ідею Зеленського. Не знаю, оцінили чи «прогин» в Офісі президента, але українцям таке порівняння явно не зайшло. Втім, як і вітчизняному бізнесу, який прекрасно ознайомлений з реальними масштабами не тільки «Великогобудівництва», а й допомоги з боку держави за часів коронакризи. Хоча в останньому випадку якраз не зайвим було б нашій владі ознайомиться з відповідним досвідом США.

Причому увагу слід звернути не стільки на пакет заходів зі стимулювання економіки (зрозуміло, що ми навряд чи знайдемо $ 1,9 трлн. На ці цілі як сталося в США), скільки на механізми регулювання функціонування різних галузей економіки під час карантинів / локдаунів. Що показово, в США мінімально обмежують роботу, наприклад, великого продовольчого і непродовольчого рітейлу.

Тобто, загальнонаціональні торговельні мережі працюють (зрозуміло, з загальноприйнятими карантинними обмеженнями), причому не онлайн, а наживо. Причина проста - це не тільки робочі місця безпосередньо в сфері рітейлу, а й максимальна зайнятість у суміжних галузях (виробництво, транспортна та складська логістика). А також податки і, увага, соціальний ефект.

Так, один з найбільших рітейлерів у світі - американська мережа Walmart - оголосив про намір підняти заробітну плату своїм 425 тис. Співробітників в США (її середній розмір складе $ 15 за годину, що на $ 1 вище, ніж рік тому). При цьому компанія активно вкладалася в онлайн-продажу і диверсифікацію свого бізнесу під час пандемії, а також збільшила витрати в зв'язку з COVID-19.

Ну а тепер скажіть, який сенс блокувати роботу вітчизняних великих торгових мереж (наприклад, того ж «Епіцентру»)? Щоб що? Зімітувати бурхливу діяльність по протидії коронавірусу? Поки це виглядає саме так. Хоча за фактом страждає малий і середній бізнес - близько 3000 постачальників і виробників товарів, а також вся будівельна сфера в Україні.

Але владу, мабуть, це не дуже хвилює, тому що стосується підприємців і ФОПів, які не пов'язані з «Великим будівництвом». Ось тільки інтереси країни і її громадян набагато вище, ніж інтереси програми президента. І це те, чого варто повчитися у США. Поки не пізно.

Джерело: https://comments.ua/blog/est-li-u-nas-plan-878.html