У святкові дні банки не працюватимуть

У період з 28 грудня до 7 січня включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, розрахований Нацбанком 27 грудня.

25 грудня у банківських установах вихідний. З 29 грудня і до 1 січня включно банки не працюватимуть. Робочі дні 30 і 31 грудня перенесуть на суботи - 21 і 28. Про це повідомили в НБУ.

2 січня робочий день у всіх банках, але без обслуговування клієнтів. Міжбанківські перекази грошей через системи електронних платежів 2 січня не здійснюватимуться.

6 і 7 - вихідні, а 11 січня навпаки робочий у всіх банках. Аналогічним чином буде працювати і система електронних платежів, тому враховуйте святковий графік роботи банків, щоб встигнути закрити всі фінансові питання.

В НБУ наголосили, що банки мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.

26, 27 грудня система електронних платежів (СЕП) працюватиме в режимі продовженого на 2 години банківського дня.

28 грудня до 13:00 через СЕП можуть відбуватися лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до НБУ та органів Держказначейства. Цього дня НБУ та органи Держказначейства можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчується о 15:00.

День роботи СЕП переноситься з понеділка, 6 січня, на суботу, 11 січня.

3, 8 січня СЕП і банківська система працюватимуть у звичайному режимі.