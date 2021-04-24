МВФ спрогнозував, що економіка світу зростатиме стрімкіше

Світова економіка зростатиме швидше, ніж прогнозувалося ще три місяці тому, й досягне показника 6% нинішнього року, а також 4,4% наступного. Цього очікує Міжнародний валютний фонд.

Такі цифри оприлюднила в вівторок під час презентації нового огляду МВФ «Перспективи світової економіки» головний економіст Фонду Гіта Гопінат, передає Укрінформ.

«Зараз ми прогнозуємо більш потужне відновлення світової економіки у 2021 та 2022 роках порівняно з нашим попереднім прогнозом у січні, зі зростанням до 6% у 2021 році та 4,4% у 2022-му», - зауважила представниця Фонду.

Минулого разу передбачалося, що цьогорічне зростання не перевищуватиме рівня 5,5%, а наступного року становитиме 4,2%.



Водночас у МВФ наголошують, що перед світовою економікою залишаються виклики, пов’язані з кардинально різними темпами відновлення як між країнами, так і у різних галузях всередині національних економік. Крім того, потрібно буде ще визначити негативний вплив економічного збитку від кризи, спричиненої пандемією. Додатковим чинником, який матиме безпосередній вплив на подальше зростання, є темпи вакцинації по всьому світу.