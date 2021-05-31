Названо професії, на які існує найбільший попит в Україні

В Україні назвали найприбутковіші та найвигідніші професії на ринку праці. На цей час компанії найчастіше потребують співробітників сфери IT.

Так, саме на фахівців цієї категорії нині спостерігається найбільший попит. Також відомо, що роботодавці готові платити таким фахівцям на рівень більше, ніж деяким іншим професіям, пишеПерший Діловий.

Крім цього, через пандемію коронавірусу в Україні є попит на медперсонал. Тут мова йде, як і про лікарів з кваліфікацією, так і про санітарок.

Наразі експерти ринку праці говорять, що через закриття кордонів з багатьма країнами вперше за багато років число претендентів на деякі позиції перевищило обсяги розміщених вакансій.