Нестандартні ідеї як прикрасити дім Новий рік власноруч

Яка б не була погода за вікном, дома завжди можна створити новорічну атмосферу. Трошки креативу і ручної праці і новорічний настрій Вам забезпечений.

Прикраси на новий рік 2020 власноруч

Які придумати оригінальні прикраси на Новий рік власноруч? Які креативні ідеї втілити, щоб створити святкову атмосферу в кімнаті? Як потрібно прикрашати квартиру в рік Пацюка 2020? Дивіться цікаві варіанти новорічних виробів і дизайну в нашій статті і надихайтеся на творчість напередодні Нового року 2020!

Як прикрасити кімнату гірляндами на Новий рік

Цікава ідея для ледачих, як недорого прикрасити дім до Нового року – це навіть не розвішувати електричні гірлянди по вікнах або стінах, а просто розкласти їх у тематичному куточку, наприклад, на столі або на підвіконні. Ялинкова ікебана, кілька іграшок та гірлянда, що світиться вогниками – ось і створено новорічний настрій в оселі.

Як прикрасити дім на Новий рік: різдвяний вінок

Як прикрасити кімнату до Нового року з підручних засобів? Є ідеї різдвяних вінків із будь-яких природних матеріалів – гілочок, хвої, шишок, ягід і навіть квітів. Знадобиться все, головне включити фантазію. Такий новорічний вінок буде ефектно виглядати на дверях або журнальному столику. А якщо додати в композицію запашні трави, сушені цитруси і спеції, то ваш будинок наповниться приємним ароматом.

Прикраси на Новий рік: як зробити ялинку

Ялинка може бути не тільки справжньою, але й намальованою на стіні або зробленою у вигляді аплікації. Для такої новорічної ялинки вам знадобиться різнобарвний папір і лише одна година часу. Скатайте з паперу трубочки і викладіть їх драбинкою, так щоб кожна нижня щабля була трохи довша за верхню. Залишилося тільки прикріпити всю композицію на стіну – це можна зробити скотчем.

Як прикрасити дім на Новий рік: сніжинки





Навіть якщо на вулиці не буде снігу в новорічну ніч, це не біда. Зробіть із паперу або навіть просто намалюйте сніжинки на склі – і новорічний настрій вам забезпечено! Достатньо підійти до вікна і визирнути на вулицю – крізь святкові сніжинки.

Як прикрасити кімнату на новий рік Пацюка

Обов'язково поселіть у своєму будинку символ року – маленьку мишку або навіть ціле сімейство. До чого у вас більше тягнуться руки – вишивка, в'язання, валяння, макраме чи проста аплікація? Залучайте до хенд мейд майстерності своїх дітей – їм буде цікаво і весело. А готових мишок можна подарувати друзям.

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