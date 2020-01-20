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Ігор Рейтерович увійшов у ТОТ-20 найбільш цитованих політичних експертів

17 января, 10:15  Политическая  Украина

Керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович увійшов у топ-20 найбільш цитованих політичних експертів за підсумками грудня 2019 року. 

Ігор Рейтерович, ТОТ-20 найбільш цитованих політичних експертів, Український Центр суспільного розвитку, Український інститут аналізу і менеджменту політики, Володимир Фесенко, Олексій Голобуцький та Руслан Бортник. Асоціація професійних політичних кон

 

Дослідження оприлюднив Український інститут аналізу і менеджменту політики. Порівняно з листопадом кількість його згадок у ЗМІ збільшилася на 29 пунктів.


Найбільш цитованими  в засобах масової інформації політичним експертом в грудні 2019 року стали Володимир Фесенко,  Олексій Голобуцький та Руслан Бортник.  


Кількісний аналіз Інституту виконується за результатами моніторингу більш 1,4 млн. повідомлень новинного формату в аналітичній системі «Медіатека»: публікацій новинних агентств, інтернет і друкованих ЗМІ, повідомлень на телебаченні, радіо та повідомлень в Facebook.


Нагадаємо, згідно дослідження Асоціації професійних політичних консультантів Ігор Рейтерович входить  до топ-10 найвпливовіших українських політологів.

 

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