Ігор Рейтерович увійшов у ТОТ-20 найбільш цитованих політичних експертів

Керівник політико-правових програм Українського Центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович увійшов у топ-20 найбільш цитованих політичних експертів за підсумками грудня 2019 року.

Дослідження оприлюднив Український інститут аналізу і менеджменту політики. Порівняно з листопадом кількість його згадок у ЗМІ збільшилася на 29 пунктів.





Найбільш цитованими в засобах масової інформації політичним експертом в грудні 2019 року стали Володимир Фесенко, Олексій Голобуцький та Руслан Бортник.





Кількісний аналіз Інституту виконується за результатами моніторингу більш 1,4 млн. повідомлень новинного формату в аналітичній системі «Медіатека»: публікацій новинних агентств, інтернет і друкованих ЗМІ, повідомлень на телебаченні, радіо та повідомлень в Facebook.





Нагадаємо, згідно дослідження Асоціації професійних політичних консультантів Ігор Рейтерович входить до топ-10 найвпливовіших українських політологів.