13 квітня розпочинається вакцинація препаратом з Китаю

В Україні сьогодні починається вакцинація громадян препаратом CoronaVac, повідомив 13 квітня міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За його словами, МОЗ завершило всі етапи перевірки, лабораторного контролю цієї вакцини.

«Україна отримала першу партію в обсязі 215 тисяч доз. Всього було законтрактовано нами 1,9 мільйона доз. І решта – 1,7 млн доз – які залишилися за цим контрактом, будуть поставлені найближчим часом. Ми розраховуємо на цю поставку впродовж квітня-травня цього року», – сказав Степанов, пише Радіо.Свобода.

Він додав, що щеплення вакциною CoronaVac робитимуть поліцейським, представникам маломобільних груп населення, особам, які за ними доглядають, олімпійцям, паралімпійцям та людям, які братимуть безпосередню участь у проведенні зовнішнього незалежного оцінювання.