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Справа Шеремета: апеляцію Антоненка перенесли на 23 грудня

10:40  Политическая  Украина

 

Апеляційний суд Києва не розглянув апеляційноу скаргу на тримання  під вартою підозрюваного в організації вбивства Шеремети Андрія Антоненка (Riffmaster). Засідання перенесли на 23 грудня.

 

Павло Шеремета, вбивство Шеремети, арсен Аваков, поліція, МВС, ГПУ, Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко, "Лиса", Яна Дугар, подружжя Інни Владислава Грищенків, "Пума" та "Буча", Антін Мухарський, обшуки, квартира на Подолі, Влад Дорош, адвокат Кузьменко, Вік

 

До зали суду прийшли люди, які були готові взяти ветерана бойових дій і музиканта Антоненка на поруки. Серед них доброволиця і депутка Яна Зінкевич, ексдепутатка Оксана Корчинська, майор Сил спеціальних операцій ЗСУ Олексій Нікіфоров та музиканти. Також присутні були дружина Антоненка й колишні військові, - повідомляє Громадське.

 

Однак засідання перенесли через неявку прокурорів. Тепер воно заплановане на 23 грудня.

 

Нагадаємо, в Нацполіції повідомляли, що наче б то перед обшуком у квартирі  Антоненко попросив брата дружини винести з помешкання міну.

Нацполіції слідчі надали представнику сторони захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за винятком тих, розголошення яких може завадити проведенню розслідування.

Суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.

 

Розгляд апеляції Дугарь перенесли на 8 січня. 

 

Адвокат підозрюваної в закладені вибухівки в авто, в якому загинув журналіст, Юлії Кузьменко Владислав Добош оприлюднив скріншоти її переписки в Facebook messenger, зроблені напередодні вбивства, які суперечать даним слідства. 

 

 Слідство підозрює у вбивстві журналіста Павла Шеремети атовців і волонтерів.

 

 Основною версією вбивства поліція називає дестабілізацію в Україні.

 

12 грудня Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремети.

 

 

 

 

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