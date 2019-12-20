Справа Шеремета: апеляцію Антоненка перенесли на 23 грудня

Апеляційний суд Києва не розглянув апеляційноу скаргу на тримання під вартою підозрюваного в організації вбивства Шеремети Андрія Антоненка (Riffmaster). Засідання перенесли на 23 грудня.

До зали суду прийшли люди, які були готові взяти ветерана бойових дій і музиканта Антоненка на поруки. Серед них доброволиця і депутка Яна Зінкевич, ексдепутатка Оксана Корчинська, майор Сил спеціальних операцій ЗСУ Олексій Нікіфоров та музиканти. Також присутні були дружина Антоненка й колишні військові, - повідомляє Громадське.

Однак засідання перенесли через неявку прокурорів. Тепер воно заплановане на 23 грудня.

Нагадаємо, в Нацполіції повідомляли, що наче б то перед обшуком у квартирі Антоненко попросив брата дружини винести з помешкання міну.

Нацполіції слідчі надали представнику сторони захисту матеріали досудового розслідування для ознайомлення, за винятком тих, розголошення яких може завадити проведенню розслідування.

Суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.

Розгляд апеляції Дугарь перенесли на 8 січня.

Адвокат підозрюваної в закладені вибухівки в авто, в якому загинув журналіст, Юлії Кузьменко Владислав Добош оприлюднив скріншоти її переписки в Facebook messenger, зроблені напередодні вбивства, які суперечать даним слідства.

Слідство підозрює у вбивстві журналіста Павла Шеремети атовців і волонтерів.

Основною версією вбивства поліція називає дестабілізацію в Україні.

12 грудня Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремети.