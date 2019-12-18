Справа Шеремети: адвокат Кузьменко намагається спростувати дані слідства щодо її телефона і гардеробу

В мережі розгорнулись перепалки щодо того були чи не були знайомі між собою підозрюванні у вбивстві Павла Шеремети.

Адвокат підозрюваної в закладені вибухівки в авто, в якому загинув журналіст, Юлії Кузьменко Владислав Добош оприлюднив скріншоти її переписки в Facebook messenger, зроблені напередодні вбивства.

"Пам'ятаєте, як на пресконференції якийсь генерал з кам'яним обличчям віщав про те, що телефон Юлі 19.07.2016 року з 19-ї був неактивним, що для неї не характерно. Додаю скріни з фейсбук меседжера Юлі, де вона переписується зі своєю подругою з 20.37 до 20.50, 19.07.2016 року. До речі, в месенджері фейсбук неможливо змінити дату та час (це для невіруючих)", -= написав адвокат.

Адвокат також заявив, що Кузьменко познайомилася трьома з іншими підозрюваними у справі, Грищенками та Дугарь, вже після вбивства Шеремета.

"Юля Кузьменко Яну Дугарь перший раз побачила та познайомилася при обшуку у Грищенко Ірини (Пуми) десь півтора-два місяці тому... До речі, з сім'єю Грищенків (Пумою та Бучею) Юля познайомилася лише рік тому, на скільки пам'ятає літо 2018 року. Антоненко А.С.(Ріфмастер) взагалі незнайомий з Дугарь Яною", - зазначив адвокат.

За його словами, Юля Кузьменко познайомилася з Ріфмастером в 16 році, точно місяць не пам'ятає, але було холодно, коли стала свідком ДТП, при якому таксист збив дружину та дитину Ріфмастера, вона про це написала в фейсбук, і через деякий час в месенджерах їй написав якиїсь Антоненко, сказав, що то була його дружина та дитина і чи зможе вона виступити свідком.

"І побачила його вперше в поліції, куди її запросив, до речі, Герман Приступа по телефону, щоб вона виступила свідком по ДТП. Після того довго Юля не бачила Ріфмастера, і ще кілька разів зустрілися по волонтерській роботі. І все!"

За словами Добоша, ці свідчення будуть викладені в протоколі допиту як Кузьменко, так і свідків.

Втім журналісти «Української правди» опублікували пост з Facebook-сторінки Кузьменко від 21 липня 2016 року з концерту Антоненка, де на одному з фото він стоїть із сином Кузьменко.

Також журналісти з’ясували, що у квітні 2016-го Антоненко коментував фотографії Кузьменко в Facebook.

Адвокат також заявив, що у гардеробі його підзахисної немає шортів, і вона їх не вдягала останні 15 років.

Він назвав це "неувязочкою", згадуючи фото дівчини в шортах, яке показував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Свобода слова", коли говорив про невстановлену особу, яка натискала на кнопку пульта дистанційного керування, що привела в дію вибуховий пристрій. На думку адвоката, в цей момент Аваков натякав на Кузьменко.

Нагадаємо, 13 грудня в ефірі програми "Свобода слова" міністр внутрішніх справ Арсен Аваков продемонстрував нову фотографію дівчини, якої не показували на брифінгу 12 грудня, і яка, на думку слідства, привела в дію вибуховий пристрій.

Суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.

У шоумена Антіна Мухарського пройшли обшуки, він повязує їх зі справи Шеремети.

Слідство підозрює у вбивстві журналіста Павла Шеремети атовців і волонтерів.

Основною версією вбивства поліція називає дестабілізацію в Україні.

12 грудня Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремети.