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Справа Шеремети: адвокат Кузьменко намагається спростувати дані слідства щодо її телефона і гардеробу

16 декабря, 09:00  Политическая  Украина

 

В мережі розгорнулись перепалки щодо того були чи не були знайомі між собою підозрюванні у вбивстві Павла Шеремети.

 

Павло Шеремета, вбивство Шеремети, арсен Аваков, поліція, МВС, ГПУ, Андрій Антоненко, Юлія Кузьменко, "Лиса", Яна Дугар, подружжя Інни Владислава Грищенків, "Пума" та "Буча", Антін Мухарський, обшуки, квартира на Подолі, Влад Дорош, адвокат Кузьменко.

 

 Адвокат підозрюваної в закладені вибухівки в авто, в якому загинув журналіст, Юлії Кузьменко Владислав Добош оприлюднив скріншоти її переписки в Facebook messenger, зроблені напередодні вбивства.

"Пам'ятаєте, як на пресконференції якийсь генерал з кам'яним обличчям віщав про те, що телефон Юлі 19.07.2016 року з 19-ї був неактивним, що для неї не характерно. Додаю скріни з фейсбук меседжера Юлі, де вона переписується зі своєю подругою з 20.37 до 20.50, 19.07.2016 року. До речі, в месенджері фейсбук неможливо змінити дату та час (це для невіруючих)", -= написав адвокат.

адвокат кузьменко спростовує дані слідства

Адвокат також заявив, що Кузьменко познайомилася трьома з іншими підозрюваними у справі, Грищенками та Дугарь, вже після вбивства Шеремета.

 

"Юля Кузьменко Яну Дугарь перший раз побачила та познайомилася при обшуку у Грищенко Ірини (Пуми) десь півтора-два місяці тому... До речі, з сім'єю Грищенків (Пумою та Бучею) Юля познайомилася лише рік тому, на скільки пам'ятає літо 2018 року. Антоненко А.С.(Ріфмастер) взагалі незнайомий з Дугарь Яною", - зазначив адвокат.

 

За його словами, Юля Кузьменко познайомилася з Ріфмастером в 16 році, точно місяць не пам'ятає, але було холодно, коли стала свідком ДТП, при якому таксист збив дружину та дитину Ріфмастера, вона про це написала в фейсбук, і через деякий час в месенджерах їй написав якиїсь Антоненко, сказав, що то була його дружина та дитина і чи зможе вона виступити свідком.

 

"І побачила його вперше в поліції, куди її запросив, до речі, Герман Приступа по телефону, щоб вона виступила свідком по ДТП. Після того довго Юля не бачила Ріфмастера, і ще кілька разів зустрілися по волонтерській роботі. І все!"

 

За словами Добоша, ці свідчення будуть викладені в протоколі допиту як Кузьменко, так і свідків.

 

Втім журналісти «Української правди»  опублікували пост з  Facebook-сторінки Кузьменко від 21 липня 2016 року з концерту Антоненка, де на одному з фото він стоїть із сином Кузьменко.

Кузьменко на концерті Антоненка

Також журналісти з’ясували, що у квітні 2016-го Антоненко коментував фотографії Кузьменко в Facebook.

 

Адвокат також заявив, що у гардеробі його підзахисної немає шортів, і вона їх не вдягала останні 15 років.

 

Він назвав це "неувязочкою", згадуючи фото дівчини в шортах, яке показував міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Свобода слова", коли говорив про невстановлену особу, яка натискала на кнопку пульта дистанційного керування, що привела в дію вибуховий пристрій. На думку адвоката, в цей момент Аваков натякав на Кузьменко.

 

Нагадаємо, 13 грудня в ефірі програми "Свобода слова" міністр внутрішніх справ Арсен Аваков продемонстрував нову фотографію дівчини, якої не показували на брифінгу 12 грудня, і яка, на думку слідства, привела в дію вибуховий пристрій.

 

Суд арештував Кузьменко та Антоненка, а Дугарь відправив під домашній арешт.

 

У шоумена Антіна Мухарського пройшли обшуки, він повязує їх зі справи Шеремети.

 

 Слідство підозрює у вбивстві журналіста Павла Шеремети атовців і волонтерів.

 

 Основною версією вбивства поліція називає дестабілізацію в Україні.

 

 12 грудня Арсен Аваков повідомив про затримання підозрюваних у вбивстві Павла Шеремети.

 

 

 

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