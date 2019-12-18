Дівчині 34 роки: у Фінляндії призначили наймолодшого прем’єр-міністра у світі

Санна Марін очолила уряд Фінляндії. Їй всього 34 роки і вона наймолодший глава уряду у світі.

Парламент Фінляндії затвердив призначення Санни Марін на посаді прем’єр-міністра.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Yle.

За призначення Марін проголосували 99 депутатів, проти висловилися 77 законодавців, 30 депутатів були відсутні при голосуванні.

Сьогодні президент Фінляндії Саулі Нііністьо призначить новий уряд на чолі із Марін, яка до цього очолювала Міністерство транспорту та зв’язку. У 34 роки вона стала наймолодшою главою уряду у світі.

Уперше Фінляндією буде керувати "жіноча п’ятірка" - лідери всіх інших партій, що належать до коаліції, також жінки.

Колишній прем'єр Антті Ріннe 3 грудня подав у відставку після того, як партія "Центр" заявила, що втратила довіру до нього після низки потужних страйків у країні.

«Я дитина з райдужної сім'ї», — пише Марін у власній біографії. — «Для мене права людини або рівність людей ніколи не були питаннями думки, а основою моєї моральної концепції».

Марін народилася в Гельсінкі 16 листопада 1985 року й росла в прийомній одностатевій сім'ї з двома матерями. Політикиня згадує, що в її дитинстві тема одностатевих шлюбів була табуйована в суспільстві, тому одним зі своїх завдань вона називає руйнування дискримінаційних обмежень.

«Мовчання було найважчим. Невидимість викликала почуття некомпетентності. Нас не визнавали справжньою родиною, ми не були на рівні з іншими. Але надо мною не сильно знущалися. Навіть коли я була маленькою, я була дуже відвертою і впертою. Я б не прийняла нічого легко», — зазначає новообрана прем'єрка в інтерв'ю виданню Me Naisten.

Санна Марін живе з чоловіком Маркусом Райкконеном і дочкою Еммою, яка народилася у 2018 році, в місті Тампере.

«Вільний час я проводжу з моєю дочкою, моєю родиною і з іншими людьми поруч зі мною в прекрасних природних місцях Пірканмаа», — зазначає Марін у власній біографії.

У політику Марін прийшла у 21 рік, коли стала членом молодіжної організації Соціал-демократичної партії (СДП). Під час навчання в магістратурі Університету Тампере у 2012 році вона стала главою міської ради Тампере.

«Коли я вчилася в середній школі, я відчувала, що люди, які займаються політикою, зовсім інші й походять з інших верств, ніж я. У той час я не думала, що це можливо», — зізнається наймолодша прем'єрка у світі.

У 2012 році закінчила університет зі ступенем бакалавра адміністративних наук. У 2017 році отримала ступінь магістра.

У 2014 році Санна Марін стала другим заступником голови Соціал-демократичної партії. Була обрана до парламенту на виборах 2015 року. Її підтримали майже 11 тисяч осіб.

Як зазначає сама прем'єр-міністерка, її головні цінності - це свобода, рівність і солідарність.

«Роль суспільства полягає в забезпеченні свободи особистості шляхом гарантування рівних соціальних прав для всіх. Справжня свобода вимагає рівності. Воно означає для мене, що всі люди мають можливість жити хорошим життям, мати гідні засоби до існування й мати вплив і участь у житті суспільства. Роль політики полягає в тому, щоб демонтувати і змінити структури, які дискримінують людей», — зазначає Марін.

За словами політикині, її також хвилюють кліматичні зміни й екологія.