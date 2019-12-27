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Пятница, 27 декабря 2019

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В Україні можуть впровадити третейські суди

13:30  Экономическая  Украина

 

Конфлікти і суперечки можна буде вирішувати поза судом. Сторони можуть самі обрати, хто вирішуватиме їх спір.

 

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Уряд на засіданні 27 грудня схвалив законопроект “Про медіацію”. Документом передбачено позасудове вирішення суперечок через спеціального посередника – медіатора.

 

«Це значно скоротить час і вартість судових процедур для людей та бізнесу, особливо малого та середнього», - зазначив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

 

Законопроектом визначається сфера застосування медіації, її принципи, вимоги до медіатора, його права, обов’язки та відповідальність, а також проведення медіації, права та обов’язки сторін.

 

Можливість вирішувати конфлікт за результатами досягнутих домовленостей – це невеликі фінансові затрати та скорочення строків вирішення. Крім того, прийняття законопроекту зменшить навантаження на суди та скоротить кількість оскаржуваних судових рішень.

 

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