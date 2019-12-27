В Україні можуть впровадити третейські суди

Конфлікти і суперечки можна буде вирішувати поза судом. Сторони можуть самі обрати, хто вирішуватиме їх спір.

Уряд на засіданні 27 грудня схвалив законопроект “Про медіацію”. Документом передбачено позасудове вирішення суперечок через спеціального посередника – медіатора.

«Це значно скоротить час і вартість судових процедур для людей та бізнесу, особливо малого та середнього», - зазначив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Законопроектом визначається сфера застосування медіації, її принципи, вимоги до медіатора, його права, обов’язки та відповідальність, а також проведення медіації, права та обов’язки сторін.

Можливість вирішувати конфлікт за результатами досягнутих домовленостей – це невеликі фінансові затрати та скорочення строків вирішення. Крім того, прийняття законопроекту зменшить навантаження на суди та скоротить кількість оскаржуваних судових рішень.