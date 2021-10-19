Букмекери прогнозують Україні перемогу в матчі з Фінляндією 9 жовтня

Авторитетна британська контора William Hill прогнозує Україні перемогу у матчі з Фінляндією 9 жовтня. Вона фаворитом протистояння вважає \\\\\\\\\\\\\\\"синьо-жовтих\\\\\\\\\\\\\\\". На перемогу команди Олександра Петракова приймають ставки з коефіцієнтом 2,20.

Імовірність успіху фінів оцінили балом 3,50. Нічия виглядає вірогіднішою – 3,10. Любителі гострих відчуттів можуть поставити на точний рахунок 0:2 на користь українців із солідним кефом 9,00.

Схожі цифри підготували й австрійці з Bwin. На збірну України можна поставити з аналогічним коефіцієнтом 2,20. Трохи більше вірять в успіх Суомі – 3,30. Натомість на нічию приймають ставки з балом 3,20. Сміливий варіант для справжніх гравців – дзеркальний результат за підсумками двох таймів. Переможний рахунок на користь фінів після 45 хвилин із підсумковою перемогою \\\\\\\"синьо-жовтих\\\\\\\" збільшать виграш у 29 разів!

Збірна України поїде в гості до національної команди Фінляндії у 7-му турі кваліфікації до чемпіонату світу-2022.

Матч відбору до ЧС-2022 Фінляндія – Україна відбудеться в Гельсінкі 9 жовтня. Початок – о 19:00.