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Гончарук анонсував старт нового оператора ГТС в січні 2020 року

09:00  Экономическая  Украина

 

17 грудня оприлюднено позитивний висновок щодо  «Оператор ГТС України» (ОГТСУ) як оператора газотранспортної системи. Таке рішення прийняв Секретаріат Енергетичного співтовариств. Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

 

Гончарук, ГТС, «Оператор ГТС України», ОГТСУ, Секретаріат Енергетичного співтовариств, Сертифікація, Премєр-міністр України, анбандлінг, Нафтогаз.

 

 

Сертифікацію Оператора ГТС України погоджено на міжнародному рівні сертифікації ТОВ.

 

«Це дуже важливе рішення підтверджує, що анбандлінг Нафтогазу здійснюється відповідно до європейських правил. Очікуємо на старт роботи нового оператора ГТС вже в січні 2020 року», - наголосив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

 

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