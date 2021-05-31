Уряд не регулюватиме ціни на газ із 20 травня

Уряд більше не регулюватиме ціни на газ для теплокомуненерго та не зобов'язуватиме НАК "Нафтогаз України" продавати блакитне паливо для них за фіксованою ціною. Про це зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів України 19 травня.

"Це крок, який нарешті дасть змогу місцевій владі взяти відповідальність перед людьми за тарифи на тепло та гарячу воду", - підкреслив очільник Уряду, передає Бухгалтер.юа.

Глава уряду дав доручення міністру розвитку громад та територій й міністру енергетики протягом трьох тижнів виконати всі положення меморандуму між КМУ, головами міст України, НКРЕКП і НАК "Нафтогаз України", що був укладений 9 лютого 2021 року.

Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води передбачає, що до 30 вересня 2021 року Нафтогаз надає виробникам тепла відстрочку платежу на різницю між ринковою та граничною ціною газу, фактично закладеною в тариф.

Меморандум також передбачає, що теплопостачальні підприємства гарантовано отримуватимуть газ для виробництва тепла та постачання його у домівки громадян упродовж усього опалювального періоду 2020-2021 років. Для цих підприємств передбачені відстрочка оплати за природний газ та компенсація різниці між ринковою ціною природного газу та ціною, врахованою в тарифах за тепло.