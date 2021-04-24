Окремі норми законопроєкту про колабораціонізм нагадують «зачистку», - політолог

«Відразу скажемо, що без подібного закону нашій країні не обійтися. Рано чи пізно Україна відновить суверенітет над тимчасово окупованими Донбасом і Кримом. І тоді проблема колабораціонізму стане як ніколи актуальною. Однак не можна забувати про те, що неякісний закон принесе більше шкоди, ніж користі - особливо, якщо він буде прийняти до звільнення територій (а саме так, за логікою, і має відбутися). І ось тут починаються проблеми. Принаймні, в законопроєкті за авторством представників монобільшості», - пояснює політолог у блозі Comments.ua.

За словами Рейтеровича, окремі норми цього законопроєкту, по суті, більше нагадують «зачистку» або навіть репресії (поки заочні) по відношенню до мирного населення - людям, які волею агресора виявилися на окупованих територіях.



«Наприклад, мова йде про вчителів, ФОПів, службовців нижчої і середньої ланки (в органах державної влади або місцевого самоврядування) і так далі. При цьому показово, що у всіх подібних конфліктах у світі їх, навпаки, максимально виводять з-під відповідальності. Оскільки мета подібних законопроєктів - повернути людей, а не ще більше їх відторгнути. В даному випадку авторам законопроєкту не завадило б взяти на озброєння формулу, яку ще в 2018 році запропонував Арсен Аваков: кримінальному переслідуванню повинні підлягати тільки ті, чиї руки заплямовані кров'ю мирних жителів і українських солдат, хто очолював незаконні органи влади, організовував незаконні референдуми і вибори , брав участь в погромах, грабежах, скоїв кримінальні злочини», - каже політолог.



При цьому, на думку політолога, має бути окремо обумовлено, що ті колаборанти, які не скоювали тяжких військових злочинів, або ж представники нижчого і середньої управлінської ланки можуть уникнути кримінальної відповідальності, якщо будуть сприяти відновленню української влади над окупованими територіями.



«І найголовніше: жоден, навіть найдосконаліший закон про колаборантів, не буде ефективним без закону про амністію, відповідно до якого з-під кримінальної відповідальності буде виведено більшість населення, яке пережило окупацію і змушене було працювати в установах і організаціях на окупованій території. Ми ж, врешті-решт, не СРСР, де таких людей апріорі вважали потенційними «ворогами народу». Саме такою повинна бути позиція нормальної влади. За умови, звичайно, що ця влада думає про інтереси держави, а не свої власні, одномоментні», - підкреслив Ігор Рейтерович.





