Окремі норми законопроєкту про колабораціонізм нагадують «зачистку», - політолог

Найближчим часом парламент планує приступити до розгляду законопроєктів, які передбачають кримінальну відповідальність за колабораціонізм. Однак такий закон потрібно приймати тоді, коли Україна повністю відновить суверенітет над тимчасово окупованими територіями. Про це зазначає Ігор Рейтерович.
«Відразу скажемо, що без подібного закону нашій країні не обійтися. Рано чи пізно Україна відновить суверенітет над тимчасово окупованими Донбасом і Кримом. І тоді проблема колабораціонізму стане як ніколи актуальною. Однак не можна забувати про те, що неякісний закон принесе більше шкоди, ніж користі - особливо, якщо він буде прийняти до звільнення територій (а саме так, за логікою, і має відбутися). І ось тут починаються проблеми. Принаймні, в законопроєкті за авторством представників монобільшості», - пояснює політолог у блозі Comments.ua.
За словами Рейтеровича, окремі норми цього законопроєкту, по суті, більше нагадують «зачистку» або навіть репресії (поки заочні) по відношенню до мирного населення - людям, які волею агресора виявилися на окупованих територіях.
«Наприклад, мова йде про вчителів, ФОПів, службовців нижчої і середньої ланки (в органах державної влади або місцевого самоврядування) і так далі. При цьому показово, що у всіх подібних конфліктах у світі їх, навпаки, максимально виводять з-під відповідальності. Оскільки мета подібних законопроєктів - повернути людей, а не ще більше їх відторгнути. В даному випадку авторам законопроєкту не завадило б взяти на озброєння формулу, яку ще в 2018 році запропонував Арсен Аваков: кримінальному переслідуванню повинні підлягати тільки ті, чиї руки заплямовані кров'ю мирних жителів і українських солдат, хто очолював незаконні органи влади, організовував незаконні референдуми і вибори , брав участь в погромах, грабежах, скоїв кримінальні злочини», - каже політолог.
При цьому, на думку політолога, має бути окремо обумовлено, що ті колаборанти, які не скоювали тяжких військових злочинів, або ж представники нижчого і середньої управлінської ланки можуть уникнути кримінальної відповідальності, якщо будуть сприяти відновленню української влади над окупованими територіями.
«І найголовніше: жоден, навіть найдосконаліший закон про колаборантів, не буде ефективним без закону про амністію, відповідно до якого з-під кримінальної відповідальності буде виведено більшість населення, яке пережило окупацію і змушене було працювати в установах і організаціях на окупованій території. Ми ж, врешті-решт, не СРСР, де таких людей апріорі вважали потенційними «ворогами народу». Саме такою повинна бути позиція нормальної влади. За умови, звичайно, що ця влада думає про інтереси держави, а не свої власні, одномоментні», - підкреслив Ігор Рейтерович.
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