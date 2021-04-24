Мінськ не буде для ТКГ «майданчиком» для переговорів, - Резніков

У Білорусі зараз "домінує певна думка проросійського напряму та антиукраїнського характеру", тому українська делегація в Тристоронній контактній групі буде шукати іншу країну для переговорів по Донбасу. Про це заявив Олексій Резніков.

Віце-прем'єр-міністр, міністр реінтеграції вважає, що сьогодні Білорусь знаходиться під впливом Російської Федерації, повідомляє УНІАН.

"Ми категорично повідомили, що не будемо брати участь в засіданнях ТКГ, якщо раптом завершаться сьогодні карантинні обмеження і буде запропоновано продовжити ті консультації, як і раніше, безпосередньо в Мінську. Ми пояснили, що українська делегація не буде спрямовувати своїх членів в Мінськ для зустрічей в реальному житті. Все одно доведеться шукати іншу країну та інше місто ", - повідомив він.





За словами Резнікова, в Білорусі зараз "домінує певна думка проросійського напряму та антиукраїнського характеру".