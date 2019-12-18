Із Путіним складно домовлятися. Він вникає у кожне питання і його доводиться врегульовувати.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з українськими ЗМІ за підсумками "нормандської зустрічі" в Парижі. Пише Газета.

"Зустріч тет-а-тет з Путіним мала тривати 20 хвилин, а тривала десь годину. Чи можна з ним домовлятися? Складно домовлятися. Дуже. Тому чи можна в цілому домовитися, чи ні, - ми з вами точно побачимо. Сьогодні були якісь такі поступки - я це відчув Сьогодні були моменти, коли ми у чомусь домовилися, у деяких питаннях", - зазначив Зеленський.

Стосовно особистих вражень про Путіна, він зауважив, що про це ще "дуже рано говорити - мало часу".