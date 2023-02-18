Вступ України до Європейського Союзу – це лише питання часу, - Олександр Колесніков

До членства в ЄС Україні ще далеко, не думаю, що хтось тішить себе ілюзіями, що це може відбутися до завершення війни, або що нам вдасться «проскочити» без структурних реформ. Але шлях до Європи – це уже наше майбутнє і як ним йти треба думати вже зараз.

Про це розповів у своєму блозі засновник благодійного фонду «Тримай мою руку» Олександр Колесніков, коментуючи саміт «Україна-ЄС», в якому Україна вперше взяла участь у статусі кандидата на вступ.

«Сьогодні у всіх українців одне бажання та одна мета – здолати ворога. А ворог – це не просто солдат з автоматом, гранатометом, водій танку чи навідник ракет, ворог – це той світ, який він за собою несе, ненависний для всіх нас «руській мір» – царство тиранії, брехні й зневаги до людини та її прав», - зазначив Олександр Колесніков.

Він підкреслив, що Україна свій цивілізаційний вибір зробила давно ­ ­– ще під час Майдану, коли люди показали, що готові боротися за цінності та права людини.

«Коли ворог посипав нам на голови ракети і снаряди, українці лише підтвердили – ніяка агресія не здатна забрати у нас свободу та гідність. Європа стала для нас уособленням цінностей, і сьогодні вступ до Європейського Союзу підтримує більшість українців», - говорить він.

На його думку, те, що керівництво Євросоюзу вирішило провести саміт в Києві, а не в Брюсселі, тільки підтверджує, що Європа як і ми розуміє, що європейське майбутнє України – неминуче.

«Це ще одне нагадування загарбникам, що вільний світ їх не боїться і вони тут зазнають краху. Українці зробили свій вибір і незалежно від того, коли ми юридично станемо членами ЄС – ціннісно ми невід’ємна частина європейської сім’ї», - каже Олександр Колесніков.

Засновник благодійного фонду «Тримай мою руку» звернув увагу, що вступ до ЄС відкриє для України величезну кількість нових можливостей та переваг.

«Ми зможемо говорити про посилення загальної стабільності, подальший розвиток демократії, верховенства права. Ми врешті побачимо не імітацію боротьби з корупцію, а ефективну антикорупційну політику – у владних кабінетах уже розуміють, що без цього ніхто в ЄС нас не візьме. Не менш важливою є енергетична безпека та участь у європейській колективній безпеці», - говорить Олександр Колесніков.

На його думку, Україна також отримає стимули для зростання ВВП.

«Згадайте, як в ЄС вступала Польща. За 10 років ВВП країни зросло вдвічі. За перші 10 років після вступу було створено два мільйони додаткових робочих місць! Ще раз – два мільйони! У 2005-2012 роках кількість людей, які перебували на межі бідності, зменшилася на 7 мільйонів. 1,3 мільйона людей були виведені з бідності», - пояснює Олександр Колесніков.

Олександр Колесніков, нагадав, що останні роки перед повномасштабним вторгненням саме так звані «заробітчани», які працювали в Європі приносили в економіку України чи не найбільше валютної виручки.

«Уявіть, які перспективи для нас відкриються, коли не буде кордонів, коли ми станемо частиною єдиного європейського ринку. І я не тільки про можливість легально працювати чи навчатися в будь-якій європейській країні. В самій Україні з’явиться більше можливостей працювати та гідно заробляти. По-перше, уніфікація законодавства дозволить зайти до нас західним компаніям, а, по-друге, українські підприємці отримають доступ до фондів ЄС та програм підтримки малого і середнього бізнесу.», - каже Олександр Колесніков.

На його думку, кредити на розвиток бізнесу стануть більш доступними, у підсумку це все призведе до загального росту рівня життя.

«Почнеться зростання заробітних плат та соціальних стандартів. Збільшиться допомога соціально незахищеним верствам населення та пенсіонерам», - каже він.

Олександр Колесніков підкреслив, що важливо, аби влада ефективно впроваджувати ті реформи, які від нас вимагає ЄС. Чим швидше ми це зробимо, тим швидше зможемо скористатися можливостями, які відкриє для нас європейське майбутнє. Це, насамперед, треба не їм, а кожному з нас.