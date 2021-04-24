Мінсоцполітики буде виплачувати лікарняні по-новому

Листок непрацездатності буде електронним та формуватиметься на підставі медичного висновку з тимчасової непрацездатності. Медичний висновок буде також створюватися в електронній формі на підставі медичних записів і реєструватися в електронній системі охорони здоров'я.

Змінитися можуть також умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності та тривалість її виплати, пише Gazeta.ua.

Наразі Фонд соціального страхування виплачує лікарняні з шостого дня непрацездатності, а оплата перших п'яти днів тимчасової непрацездатності здійснюється за рахунок коштів роботодавця. У проєкті пропонують оплачувати лікарняні за рахунок роботодавця за перші 10 днів, а з 11 дня вже за рахунок Фонду.

Не виплачуватимуть лікарняні:

- за період простою, крім випадків, коли тимчасова непрацездатність настала до простою;

- за період тимчасової непрацездатності, зазначений у медичному висновку з тимчасової втрати працездатності, який визнали необґрунтованим.



Розмір допомоги також очікують зміни. Виплачуватимуть:

- 50% середньої заробітної плати - застрахованим особам, які мають страховий стаж до п'яти років. Зараз йдеться про період до трьох років;

- 60% середньої заробітної плати - застрахованим особам, які мають страховий стаж від п'яти до десяти років. Зараз - від трьох до п'яти років;

- 70% середньої заробітної плати - застрахованим особам, які мають страховий стаж від десяти до п'ятнадцяти років. Зараз - від п'яти до восьми років;

- 80% середньої заробітної плати - застрахованим особам, які мають страховий стаж від п'ятнадцяти до двадцяти років;

- 100% середньої заробітної плати - застрахованим особам, які мають страховий стаж понад двадцять років. Зараз - понад вісім років.



