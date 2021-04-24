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В Україні відкриватимуться філії іноземних закладів вищої освіти

13 апреля, 17:00  Социальная  Украина

Кабінет міністрів дозволив іноземним закладам вищої освіти відкривати філії в УкраїніПровадження освітньої діяльності для іноземного закладу вищої освіти буде здійснюватися на підставі дозволу, виданого МОН.

 

Кабінет міністрів дозволив іноземним закладам вищої освіти відкривати філії в Україні. Провадження освітньої діяльності для іноземного закладу вищої освіти буде здійснюватися на підставі дозволу, виданого МОН.

Про це йдеться на офіційному сайті Кабміну. 

 

«Заклади вищої освіти України активно продовжують інтегруватися до  Європейського освітнього простору. 

 

Щоб стати на крок ближче до Європейського союзу, ми відкриваємо нові кордони. Тож відтепер на території Україні передбачено можливість утворення територіальних відокремлених структурних підрозділів іноземних закладів вищої освіти. Отже, найкращі світові практики сфери вищої освіти будуть реалізовуватися і в українських університетах», – зазначив заступник Міністра освіти і науки України Андрій Вітренко.

 

Іноземний заклад вищої освіти під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities і посідати при цьому місце не нижче ніж 3000.  

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