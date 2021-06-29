Інтеграцією країни в Євросоюз і НАТО буде займатись новий підрозділ в ОП

В офісі президента України Володимира Зеленського створили структурний підрозділ по інтеграції країни в Євросоюз і НАТО.

Про це у вівторок, 1 червня, повідомила прес-служба офісу глави держави, пише Новий формат.

«Введено посаду заступника керівника офісу президента, який сфокусується на напрямку європейської та євроатлантичної інтеграції України. Цю нову посаду обійматиме Ігор Жовква. Також створено відповідний структурний підрозділ», — йдеться в повідомленні.

Вказується, що одним із першочергових завдань стане координація співпраці з віце-прем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції держави і Верховною радою.

Як зазначив керівник офісу президента України Андрій Єрмак, країна зацікавлена ??в розвитку рівноправного і взаємовигідного співробітництва зі своїми партнерами в міжнародних відносинах.

«Потенціал всіх владних інституцій України повинен бути використаний на 100% для того, щоб ми могли забезпечити повноправну інтеграцію нашої держави в структури Євросоюзу і НАТО», — додав він.