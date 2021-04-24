30% компаній в Україні керують жінки, - дослідження

З 2017 по 2020 рік частка жінок серед керівників юридичних осіб в Україні зросла лише на 0,5%. Тепер вона становить 30,45%. Такі дані дослідження Українського центру суспільних даних.

Так, у звіті дослідження повідомили, що з 2017 року кількість активних ФОП та юридичних осіб у реєстрі суттєво зросла, але частка жінок серед них — лише на 0,5%. За підсумками 2020 року жінки серед керівників юридичних осіб та ФОП становили 40,48%, повідомляє Громадське.

Серед керівників юридичних осіб гендерний дисбаланс є більшим — там чоловіків 69,55%. А ось серед ФОП чоловіків 53,40%.

Керівниць юридичних осіб найменше у Києві — 28%, найбільше — у Донецькій області (майже 36%). Керівниць ФОП теж найменше у столиці (майже 43%), а найбільше — на Донеччині (майже 49%).