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Українці проти продажу української землі іноземцям, - опитування

13 мая, 09:00  Социальная  Украина

77% українців впевнені, що рішення щодо ринку землі має прийматися на всеукраїнському референдумі, при цьому 64% з тих, хто взяв би в ньому участь і визначився з відповіддю, проголосували б проти відкриття ринку.

77% українців впевнені, що рішення щодо ринку землі має прийматися на всеукраїнському референдумі, при цьому 64% з тих, хто взяв би в ньому участь і визначився з відповіддю, проголосували б проти відкриття ринку.

Про це свідчать результати опитування, яке було проведено Соціологічною групою «Рейтинг» з 23 по 27 квітня 2021 рокупише Слово і діло.

 

16% українців не підтримують ідею проведення референдуму зовсім, 58% точно готові взяти участь у такому референдумі, 17% - швидше б взяли участь, 20% - точно не взяли б участі. І тільки 36% респондентів підтримали б на референдумі ініціативу відкриття ринку землі.

 

79% опитаних висловили однозначно різку думку проти надання іноземцям права купувати в Україні землі сільськогосподарського призначення, підтримують таку ініціативу лише 15%. Про те, що з 1 липня 2021 року буде відкрито ринок землі, знають дві третини опитаних (46% - багато чули про це, 32% - щось чули), 22% нічого про це не знають.

 

«Третина опитаних вважають, що найбільший вплив на прийняття рішення про введення ринку (купівлі/продажу) земель сільськогосподарського призначення мали президент і Верховна Рада. Лише 12% вважають, що на це рішення вплинув уряд», - йдеться в повідомленні.

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