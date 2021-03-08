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В Україні хочуть ввести компенсацію за затримку зарплат і пенсій

24 февраля, 17:00  Социальная  Украина

 

За порушення термінів виплат в Україні пропонують платити людям компенсації. Канцелярія глави держави повідомила, що Президент уже підписав  закон щодо компенсації втрат частини доходів через порушення термінів їх виплати (№1214-ІХ).

 

Закон, компенсації, №1214-ІХ, пенсії, соціальні виплати, стипендії, зарплати, індексації; компенсації за каліцтво; відшкодування у разі втрати годувальника, президент, підпис

 

Громадянам виплачуватимуть відшкодування у разі затримки заробітних плат та пенсійних виплат.

 

Вказано, що в документі перелічено види грошових доходів, за порушення термінів виплати яких – нараховуватиметься компенсація. Серед них – пенсії, соціальні виплати, стипендії, зарплати, індексації; компенсації за каліцтво; відшкодування у разі втрати годувальника.

 

Документ набере законної сили на наступний день після опублікування.

 

Нагадаємо, уряд затвердив індексацію пенсій на рівні 11%. У розрахунку на одну особу виплати піднімуться на 308 грн.

 

Також ми писали, що Кабмін вирішив збільшити рівень пенсійного віку для жінок у 2021 році. Зміни наберуть чинності з 1 квітня цього року.

 

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