В Україні хочуть ввести компенсацію за затримку зарплат і пенсій

За порушення термінів виплат в Україні пропонують платити людям компенсації. Канцелярія глави держави повідомила, що Президент уже підписав закон щодо компенсації втрат частини доходів через порушення термінів їх виплати (№1214-ІХ).

Громадянам виплачуватимуть відшкодування у разі затримки заробітних плат та пенсійних виплат.

Вказано, що в документі перелічено види грошових доходів, за порушення термінів виплати яких – нараховуватиметься компенсація. Серед них – пенсії, соціальні виплати, стипендії, зарплати, індексації; компенсації за каліцтво; відшкодування у разі втрати годувальника.

Документ набере законної сили на наступний день після опублікування.

Нагадаємо, уряд затвердив індексацію пенсій на рівні 11%. У розрахунку на одну особу виплати піднімуться на 308 грн.

Також ми писали, що Кабмін вирішив збільшити рівень пенсійного віку для жінок у 2021 році. Зміни наберуть чинності з 1 квітня цього року.