З супермаркетів зникне немита картопля

В Україні супермаркети будуть поступово відмовлятися від продажу немитої картоплі. Великі торговельні мережі «Новус», «Мегамаркет» та «Фоззі груп» будуть з часом переходити на реалізацію лише митої картоплі в супермаркетах.

Про це заявив директор компанії, що постачає обладнання для доробки та переробки картоплі, Олесь Капітанчук під час XI Нідерландсько-українського форуму з професійного картоплярства, передає АгроЮг.

«В розвинутих країнах у супермаркетах не продають немиту картоплю. Деякі українські мережі заявили, що вони хочуть з часом перейти на миту картоплю. Рухатися до вищих стандартів. Це мережі "Новус", "Мегамаркет" та бренди "Фоззі груп"», – розповів Капітанчук.

Експерт вважає, що переходу на торгівлю митою картоплею заважає низька купівельна спроможність українців та неготовність виробників картоплі до серйозних вкладень у технології вирощування, доробки, зберігання продукції.

При митті картоплі виявляється велика кількість нетоварної продукції, яку треба на щось переробляти. Також виявляється багато хвороб картоплі. Щоб цього уникнути – виробникам необхідно більше вкладатися в здорове насіння картоплі, засоби захисту, обладнання для вирощування, доробки та зберігання.

Зараз в Україні промисловим миттям картоплі займаються лише три компанії. Дві з них – в Житомирській області, одна – в Київській. За рік в українських супермаркетах продається 5.5 тис. тонн митої картоплі.