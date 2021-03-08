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З супермаркетів зникне немита картопля

26 февраля, 13:00  Экономическая  Украина

 

В Україні супермаркети будуть поступово відмовлятися від продажу немитої картоплі. Великі торговельні мережі «Новус», «Мегамаркет» та «Фоззі груп» будуть з часом переходити на реалізацію лише митої картоплі в супермаркетах.

 

«Новус», «Мегамаркет», «Фоззі груп», Олесь Капітанчук, XI Нідерландсько-український форумуз професійного картоплярства,картопля, мита, немита

 

Про це заявив директор компанії, що постачає обладнання для доробки та переробки картоплі, Олесь Капітанчук під час XI Нідерландсько-українського форуму з професійного картоплярства, передає АгроЮг.

 

«В розвинутих країнах у супермаркетах не продають немиту картоплю. Деякі українські мережі заявили, що вони хочуть з часом перейти на миту картоплю. Рухатися до вищих стандартів. Це мережі "Новус", "Мегамаркет" та бренди "Фоззі груп"», – розповів Капітанчук.

 

Експерт вважає, що переходу на торгівлю митою картоплею заважає низька купівельна спроможність українців та неготовність виробників картоплі до серйозних вкладень у технології вирощування, доробки, зберігання продукції.

 

При митті картоплі виявляється велика кількість нетоварної продукції, яку треба на щось переробляти. Також виявляється багато хвороб картоплі. Щоб цього уникнути – виробникам необхідно більше вкладатися в здорове насіння картоплі, засоби захисту, обладнання для вирощування, доробки та зберігання.

 

Зараз в Україні промисловим миттям картоплі займаються лише три компанії. Дві з них – в Житомирській області, одна – в Київській. За рік в українських супермаркетах продається 5.5 тис. тонн митої картоплі.

 

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