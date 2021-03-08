КИЕВ
23:18 		Брюссель
22:18
Москва
00:18
Понедельник, 8 марта 2021

Новости

05 марта, 11:00  Политическая  Украина
Головною ланкою у фінансуванні ОПЗЖ з Росії була Оксана Марченко, – політолог
05 марта, 09:00  Социальная  Украина
Грошей витрачених на дороги вистачило б, щоб вакцинувати всіх українців якісною вакциною, - політолог
04 марта, 17:00  Социальная  Украина
Британці зняли фільм про подорож до Чорнобиля
04 марта, 16:00  Социальная  Украина
В Україні суттєво зросли штрафи за порушення пожежної безпеки
04 марта, 15:00  Социальная  Украина
Експерти розповіли, як глобальне потепління вплине на сільське господарство України
04 марта, 09:00  Социальная  Украина
У випуск вводяться перші в історії України марки в жанрі ню
03 марта, 17:00  Социальная  Украина
Онлайн прописка стане доступною до кінця року
03 марта, 15:00  Социальная  Украина
Депутати подумують скасувати перехід на літній час
03 марта, 13:00  Экономическая  Украина
В Одесі будуть виробляти українські вертольоти
03 марта, 11:00  Социальная  Украина
На Києві на 19 станціях метрополітену встановили дефібрилятори
Все Новости
Прислать новость


Оформити субсидію можна буде у ЦНАПах

18 февраля, 13:00  Социальная  Украина

 

Кабмін розширив перелік адмінпослуг, які надаються через ЦНАП. Зокрема, у Центри можна буде звертатись з питань призначення пільг на оплату комунальних послуг. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своєму телеграм-каналі.

 

Кабмін, перелік адмінпослуг, ЦНАП, Денис Шмигаль, субсидія, пільги, перерахунок пенсій, соціальна допомога

 

 

За його словами, уряд розширив перелік адмінпослуг, які надаються через ЦНАП. Відповідне рішення було прийнято на урядовому засіданні 17 лютого.

 

 

"Відтепер у Центри можна буде звертатися з питань призначення пільг на оплату комунальних послуг, щодо перерахунку пенсій, призначення соціальної допомоги непрацюючій особі, надання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам тощо", - йдеться в повідомленні.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу