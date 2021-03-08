Оформити субсидію можна буде у ЦНАПах

Кабмін розширив перелік адмінпослуг, які надаються через ЦНАП. Зокрема, у Центри можна буде звертатись з питань призначення пільг на оплату комунальних послуг. Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на своєму телеграм-каналі.

За його словами, уряд розширив перелік адмінпослуг, які надаються через ЦНАП. Відповідне рішення було прийнято на урядовому засіданні 17 лютого.

"Відтепер у Центри можна буде звертатися з питань призначення пільг на оплату комунальних послуг, щодо перерахунку пенсій, призначення соціальної допомоги непрацюючій особі, надання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам тощо", - йдеться в повідомленні.