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В Україні хочуть створити житлово-комунальну інспекцію

15 февраля, 13:00  Социальная  Украина

 

В Україні може з’явитися житлово-комунальна інспекція. Вона  зможе перевіряти економічне обґрунтування тарифів на комунальні послуги і слідкувати за якістю водопостачання, теплопостачання, водовідведення, поводженням з побутовими відходами і управлінням багатоквартирними будинками. Про це під час форуму Україна 30. Платіжка повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

 

житлово-комунальна інспекція, тарифи, перевірка, ціни

 

«У Верховній Раді є два законопроекти – 4403 і 4404. Їхнє ухвалення дозволить створити Державну житлово-комунальну інспекцію. Це буде арбітр у відносинах між споживачем і виконавцями послуг, позитивний результат від якого передусім відчує кінцевий споживач», – зазначив він.

 

Олексій Чернишов пояснив, що інспекція зможе перевіряти економічне обґрунтування тарифів на комунальні послуги і слідкувати за якістю водопостачання, теплопостачання, водовідведення, поводженням з побутовими відходами і управлінням багатоквартирними будинками.

 

Крім того, серед обов’язків Державної житлово-комунальної інспекції буде об’єктивна оцінка технічного стану мереж та системи комунальних об’єктів. Її інспектори робитимуть як планові, так і позапланові перевірки за зверненнями громадян.

 

Також Чернишов наголосив, що сьогодні ніхто не оцінює правильність нарахувань монополістами розміри плати за комунальні послуги. Тому він сподівається, що парламент проголосує за створення інспекції.

 

Поки ж було підписано Меморандум, який передбачає, що тарифи на тепло та гарячу воду не підвищуватимуть у цьому опалювальному сезоні.

 

Також очікується, що Нафтогаз розробить та запровадить до 1 вересня 2021 довгострокові цінові пропозиції на газ.

 

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