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Ціна на газ у рази завищена, - Руслан Годований

11 февраля, 12:00  Социальная  Украина

 

Чесна та об’єктивна ціна повинна бути не більше 4 грн/куб.м. Все решта - здирництво та цинізм. Ціна може бути ще нижчою, якщо весь український газ буде направлятись на потреби населення, оскільки  у  Конституції зазначено, що всі надра належать громадянам України. Про це заявив депутат Житомирської обласної ради  Руслан Годований.

 

Ціна, газ, Руслан Годований, тарифи, Нафтогаз, комуналка, газ українського видобутку

 

«Суттєве підвищення тарифів сьогодні економічно вдарило по бюджету кожної родини, а також спровокувало «тарифний майдан». Люди по всій країні виходять на мітинги під стіни органів місцевої влади, десь навіть перекривають дорогу з вимогою знизити ціни на комунальні послуги. Хоча, насправді, претензії потрібно виставляти не на місцях, а Кабінету Міністрів, який, по суті, і відповідальний за ціноутворення на газ та електроенергію», - написав депутат у себе в Фейсбук.

 

За його словами, центральна влада  намагалась переконати, що ціни ринкові і вона на них не може впливати.

 

«Але після масових вуличних протестів, влада швидко почала рятувати власний спокій і вирішила трошки знизити ціни та заспокоїти людей. Але давайте розберемось, чи насправді ціна газу 6,99 грн/куб.м є обґрунтованою та чесною. Так НАК «Нафтогаз» прозвітувала, що влітку 2020 року повністю заповнила сховища газом, якого має вистачити на весь опалювальний сезон. Газ до українських сховищ закачувався за наступними цінами: травень - 2,6 грн/куб.м; червень - 3,57 грн/куб.м; серпень - 2,9 грн/куб.м», - говорить Руслан Годований.

Ціна закачки газу у сховища

Він підкреслив, що наразі Кабмін, щоб створити враження нижчої ціни, через маніпулятивний маркетинговий хід встановлює ціну на опалювальний період 6,99 грн/куб.м, по факту - 7 грн/куб.м.

 

«Але давайте порахуємо націнку НАК «Нафтогаз» при ціні 6,99 грн грн/куб.м: травень - 268%; червень – 195%; серпень – 241%. А потім ми дивуємось мільйонним преміям чиновників газових кампаній та цинічним розповідям про ринок газу. Скажіть, будь ласка, і де тут ринок? Який ще бізнес може приносити таку шалену націнку при гуртовій торгівлі? Нагадую, НАК «Нафтогаз» -  державна кампанія, яка використовує державні сховища та державні газові мережі, продає газ не тільки імпортований, але й українського видобутку», - наголосив депутат.

 

 

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