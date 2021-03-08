Ціна на газ у рази завищена, - Руслан Годований

Чесна та об’єктивна ціна повинна бути не більше 4 грн/куб.м. Все решта - здирництво та цинізм. Ціна може бути ще нижчою, якщо весь український газ буде направлятись на потреби населення, оскільки у Конституції зазначено, що всі надра належать громадянам України. Про це заявив депутат Житомирської обласної ради Руслан Годований.

«Суттєве підвищення тарифів сьогодні економічно вдарило по бюджету кожної родини, а також спровокувало «тарифний майдан». Люди по всій країні виходять на мітинги під стіни органів місцевої влади, десь навіть перекривають дорогу з вимогою знизити ціни на комунальні послуги. Хоча, насправді, претензії потрібно виставляти не на місцях, а Кабінету Міністрів, який, по суті, і відповідальний за ціноутворення на газ та електроенергію», - написав депутат у себе в Фейсбук.

За його словами, центральна влада намагалась переконати, що ціни ринкові і вона на них не може впливати.

«Але після масових вуличних протестів, влада швидко почала рятувати власний спокій і вирішила трошки знизити ціни та заспокоїти людей. Але давайте розберемось, чи насправді ціна газу 6,99 грн/куб.м є обґрунтованою та чесною. Так НАК «Нафтогаз» прозвітувала, що влітку 2020 року повністю заповнила сховища газом, якого має вистачити на весь опалювальний сезон. Газ до українських сховищ закачувався за наступними цінами: травень - 2,6 грн/куб.м; червень - 3,57 грн/куб.м; серпень - 2,9 грн/куб.м», - говорить Руслан Годований.

Він підкреслив, що наразі Кабмін, щоб створити враження нижчої ціни, через маніпулятивний маркетинговий хід встановлює ціну на опалювальний період 6,99 грн/куб.м, по факту - 7 грн/куб.м.

«Але давайте порахуємо націнку НАК «Нафтогаз» при ціні 6,99 грн грн/куб.м: травень - 268%; червень – 195%; серпень – 241%. А потім ми дивуємось мільйонним преміям чиновників газових кампаній та цинічним розповідям про ринок газу. Скажіть, будь ласка, і де тут ринок? Який ще бізнес може приносити таку шалену націнку при гуртовій торгівлі? Нагадую, НАК «Нафтогаз» - державна кампанія, яка використовує державні сховища та державні газові мережі, продає газ не тільки імпортований, але й українського видобутку», - наголосив депутат.