Вакцинація від коронавірусу вплинула на ціну на нафту

Ціни на нафту підскочили: востаннє таке було до пандемії. Вранці, 18 лютого, вартість бареля нафти марки Brent подолала позначку в $65.

Наразі котирування бареля Brent становлять $64,93. Про це свідчать дані фінансового порталу investing.com, передає Обозреватель

Вартість ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) склала $61,55 за барель. Це на $0,41 більше, ніж на попередній сесії.

На зростання нафти вплинув підвищений оптимізм ринку з приводу відновлення попиту на енергоносії, пов'язаний із вакцинацією від коронавірусу. Також вплинуло скорочення видобутку нафти в США через похолодання.

Раніше, 9 лютого, ціни на нафту піднялися до найвищого рівня за 13 місяців. Скорочення поставок з боку великих виробників і відновлення попиту на паливо підтримали енергетичний ринок.