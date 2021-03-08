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Вакцинація від коронавірусу вплинула на ціну на нафту

18 февраля, 10:00  Экономическая  Украина

 

Ціни на нафту підскочили: востаннє таке було до пандемії. Вранці, 18 лютого, вартість бареля нафти марки Brent подолала позначку в $65.

 

Вакцинація, коронавірус, нафта, ціни

 

Наразі котирування бареля Brent становлять $64,93. Про це свідчать дані фінансового порталу investing.com, передає Обозреватель

 

Вартість ф'ючерсів на WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) склала $61,55 за барель. Це на $0,41 більше, ніж на попередній сесії.

 

На зростання нафти вплинув підвищений оптимізм ринку з приводу відновлення попиту на енергоносії, пов'язаний із вакцинацією від коронавірусу. Також вплинуло скорочення видобутку нафти в США через похолодання.

 

Раніше, 9 лютого, ціни на нафту піднялися до найвищого рівня за 13 місяців. Скорочення поставок з боку великих виробників і відновлення попиту на паливо підтримали енергетичний ринок.

 

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