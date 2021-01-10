Експерт назвав пріоритети над якими треба працювати МЗС

Окрім протидії агресії РФ, боротьби з пандемією COVID-19, запуску «Кримської платформи», розроблення політики щодо відносин із українцями за кордоном, просування експорту, енергетика та виходу на Африканський континент Україна має розширити відносини із Китаєм - для розвитку вітчизняної економіки це було би корисно. Про це заявив політолог Михайло Дяденко.

«Міністр визначив пріоритети відповідно до його діяльності. Загалом, вони раціональні й належать до тих завдань, які йому треба реалізувати, але якщо виходити зі стратегії розвитку країни взагалі, то, наприклад, просування України в країнах Африки видається сумнівним і я не бачу особливих перспектив. Навпаки, розвиток співпраці з Китаєм міг би дати Україні набагато більше інвестицій, можливостей й технічного переоснащення економіки. Ми бачимо, що це не є пріоритетом МЗС і ми бачимо, що в цьому є немала частка того, що наша зовнішня політика орієнтована на США, хоча з точки зору розвитку економіки, Китай був би для України корисний», - сказав Дяденко у коментарі «Слово і діло».

Політолог також додав, що Україна має докладати додаткових зусиль, щоб зберегти санкції проти Росії.

«Я думаю, що українські чиновники та політична еліта намагатимуться створити максимальний режим сприяння для нової влади США - і в плані інвестицій, і в плані просування їхньої позиції, і в оборонній галузі. Я думаю, що це буде режим максимальної присутності США. Чи буде це цілком відповідати інтересам України - сказати непросто, бо, з одного боку, це - країна номер один, з іншого - вони більше зацікавлені в тому, щоб просувати свою продукцію, а не розвивати технології тут», - пояснив експерт.