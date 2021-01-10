КИЕВ
07:37 		Брюссель
06:37
Москва
08:37
Воскресенье, 10 января 2021

Новости

08 января, 18:00  Экономическая  Украина
Стало відомо, на які овочі супермаркети роблять найбільші націнки
08 января, 16:00  Социальная  Украина
В парламенті розповіли, як зміниться пенсійна система з 2023 року
08 января, 14:00  Политическая  Украина
Стали відомі імена нардепів-дармоїдів, які отримають зарплату ні за що
08 января, 12:30  Политическая  Украина
Блокада Криму допомогла зробити з півострова периферійний регіон та показала силу України, – політолог
08 января, 11:00  Политическая  Украина
Трамп «вляпався» в історію – політолог про протести в США
06 января, 17:00  Социальная  Украина
Експерти розповіли про що не варто забувати у Святвечір
06 января, 15:00  Социальная  Украина
Понад 60 тисяч українців зараз працюють за кордоном
06 января, 13:00  Социальная  Украина
Цей рік може стати роком Майданів, - Якубін
06 января, 11:00  Социальная  Украина
Експерт пояснив чому всі переживають за побутову хімію, батарейки і лампочки під час локдауну
06 января, 09:00  Политическая  Украина
Якщо Зеленський розвернуться в бік олігархічних впливів США буде важко знайти партнерів в Україні, - Горбач
Все Новости
Прислать новость


Експерт назвав пріоритети над якими треба працювати МЗС

30 декабря, 09:00  Политическая  Украина

Окрім протидії агресії РФ, боротьби з пандемією COVID-19, запуску «Кримської платформи», розроблення політики щодо відносин із українцями за кордоном, просування експорту, енергетика та виходу на Африканський континент  Україна має  розширити відносини із Китаєм - для розвитку вітчизняної економіки це було би корисно. Про це заявив політолог Михайло Дяденко.

 

Міністр закордонних справ, Дмитро Кулеба, політолог, Михайло Дяденко, Африка, Китай, протидія коронавірусу, Російська агресія, Кримська платформа, МЗС

 

«Міністр визначив пріоритети відповідно до його діяльності. Загалом, вони раціональні й належать до тих завдань, які йому треба реалізувати, але якщо виходити зі стратегії розвитку країни взагалі, то, наприклад, просування України в країнах Африки видається сумнівним і я не бачу особливих перспектив. Навпаки, розвиток співпраці з Китаєм міг би дати Україні набагато більше інвестицій, можливостей й технічного переоснащення економіки. Ми бачимо, що це не є пріоритетом МЗС і ми бачимо, що в цьому є немала частка того, що наша зовнішня політика орієнтована на США, хоча з точки зору розвитку економіки, Китай був би для України корисний», - сказав Дяденко у коментарі «Слово і діло».

 

Політолог також додав, що Україна має докладати додаткових зусиль, щоб зберегти санкції проти Росії.

 

«Я думаю, що українські чиновники та політична еліта намагатимуться створити максимальний режим сприяння для нової влади США - і в плані інвестицій, і в плані просування їхньої позиції, і в оборонній галузі. Я думаю, що це буде режим максимальної присутності США. Чи буде це цілком відповідати інтересам України - сказати непросто, бо, з одного боку, це - країна номер один, з іншого - вони більше зацікавлені в тому, щоб просувати свою продукцію, а не розвивати технології тут», - пояснив експерт.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу