Пожежа в Одесі: стала відома причина загорання

Загоряння в коледжі в Одесі сталося через несправність електропроводки або побутових електроприладів. Про це повідомив на брифінгу начальник поліції Одещини Олег Бех.

За його словами, наразі призначена додаткова експертиза, яка дозволить слідству зробити остаточний висновок про причини пожежі.





Дві інші версії – підпал і необережне поводження з вогнем – за попередніми даними, вважаються недійсними.





Як зазначив Бех, вчора експерти ДСНС надали свій висновок, згідно з яким займання почалося з кабінету №9, розташованого на 3-му поверсі коледжу.

«За характерними ознаками та за вилученими з місця події предметів, попередньо можна повідомити, що загоряння сталося через несправність електропроводки або побутових електроприладів», - сказав Олег Бех.





Загиблих уже ідентифікували, але родичі тіла забрати поки не можуть.





"Ми на сьогоднішній день за прикметами, одягом, за зовнішніми ознаками всіх встановили і розуміємо, хто ці люди. До кінця тижня, думаю, будуть вже проміжні результати молекулярно-генетичні експертизи. І десь з наступного тижня почнемо працювати з родичами, щоб видати тіла близьких, загиблих на пожежі", - каже Олег Бех.





Нагадаємо, 13 грудня СБУ провели обшуки у службових приміщеннях ГУ Держслужби з надзвичайних ситуацій. За оперативною інформацією, окремі керівники ГУ ДСНС намагалися приховати та знищити документацію щодо проведеної перевірки протипожежного стану та надання дозволу на експлуатацію приміщень навчального закладу.

Як ми повідомляли кількість загиблих внаслідок пожежі в коледжі в Одесі зросла до 16.

Через ризик обвалу рятувальні роботи доводилось на деякий час зупиняти.

Директору коледжу вручили підозру.





Пожежа розпочалась 4 грудня вранці на третьому поверсі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа. Площа пожежі становила близько чотирьох тисяч квадратних метрів. Рятувальникам вдалося евакуювати понад 40 людей.