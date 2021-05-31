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Світовий банк дасть кредит на вакцину для українців

12 мая, 13:00  Экономическая  Украина

Світовий банк схвалив надання Україні кредиту у 90 мільйонів доларів у рамках проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація", метою якого є організація публічних закупівель вакцин та проведення щеплень серед населення.

 

Світовий банк схвалив надання Україні кредиту у 90 мільйонів доларів у рамках проєкту "Екстрене реагування на COVID-19 та вакцинація", метою якого є організація публічних закупівель вакцин та проведення щеплень серед населення.

Серед напрямків проєкту є покращення інфраструктури для зберігання та транспортування вакцин, відшкодування витрат на проведення щеплень, посилення IT систем та інформаційні кампанії з підвищення обізнаності населенняповідомляє Економічна правда.

 

Проєкт від Світового банку також покриє витрати Національної служби здоров’я на щеплення 10 мільйонів осіб та "забезпечить ефективний розподіл вакцин між пріоритетними групами, як визначено дорожньою картою впровадження вакцинації в Україні".

 

Нова позика допоможе Україні з закупівлею вакцин та впровадженням щеплень як у контексті міжнародної ініціативи COVAX, так й інших:

 

"Україна вже почала вакцинувати пріоритетні групи, проте критичною на даний момент метою є прискорення темпів щеплень, водночас звертаючи увагу на групи ризику", – додав директор банку у східній Європі Аруп Банерджі.

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