Навряд чи в Україні почнуть проводити діагностику з точки зору мутації коронавірусу, - Дмитро Шерембей

Мутація коронавірусу є природним процесом, але в Україні немає потужностей його діагностувати. Про це заявив голова БФ «100% життя» Дмитро Шерембей.

«Я думаю, що новий штам коронавірусу вже є всюди. Це природа вірусу - він може мутувати і в цьому немає нічого незвичайного. Навіть, якщо б у нас цієї видозміненої форми не було, ми тій, що є не можемо дати повноцінної відсічі. У нас помилкові статистичні дані. Перед нами псевдокартина», - сказав Шерембей у коментарі «Слово і діло».

Він додав, відстежити новий штам можна, якщо з'являться високоточні системи тестування.

«Навряд чи у нас почнуть проводити діагностику з точки зору мутації вірусу. Тому що лабораторні системи у нас дуже слабкі. У нас немає можливості це визначити, бо, по суті, навіть система тестування не розгорнута. Ті країни, в яких лабораторні системи на достатньому рівні - зможуть це відстежити і дати цьому відповідь. Я думаю, що максимум, що зможе зробити Україна, це закупити, якщо з'являться високочутливі тести, які цей штам визначають», - сказав Шерембей.

Експерт наголосив, що в цій ситуації обмеження авіасполучення з Великою Британією не є виходом.

«Єдиний шлях, яким треба йти - це посилення системи охорони здоров'я, але, на жаль, в 2021 році ситуація може погіршитися, тому що система недофінансована майже на 100 мільярдів. Буде неможливо зберегти не тільки технічний рівень, а й рівень 2020 року. При такій ситуації з фінансуванням закривати кордони немає сенсу », - додав Шерембей.

Відзначимо, раніше МОЗ Італії повідомило про виявлення в країні пацієнта, зараженого мутацією коронавірусу з Британії.

При цьому лікарі в Італії заявили, що нова мутація не більше летальна, ніж «класичний» COVID-19, але значно легше передається. Розроблені вакцини, за даними італійських фахівців, працюють і проти «британського» COVID.