КИЕВ
07:40 		Брюссель
06:40
Москва
08:40
Воскресенье, 10 января 2021

Новости

08 января, 18:00  Экономическая  Украина
Стало відомо, на які овочі супермаркети роблять найбільші націнки
08 января, 16:00  Социальная  Украина
В парламенті розповіли, як зміниться пенсійна система з 2023 року
08 января, 14:00  Политическая  Украина
Стали відомі імена нардепів-дармоїдів, які отримають зарплату ні за що
08 января, 12:30  Политическая  Украина
Блокада Криму допомогла зробити з півострова периферійний регіон та показала силу України, – політолог
08 января, 11:00  Политическая  Украина
Трамп «вляпався» в історію – політолог про протести в США
06 января, 17:00  Социальная  Украина
Експерти розповіли про що не варто забувати у Святвечір
06 января, 15:00  Социальная  Украина
Понад 60 тисяч українців зараз працюють за кордоном
06 января, 13:00  Социальная  Украина
Цей рік може стати роком Майданів, - Якубін
06 января, 11:00  Социальная  Украина
Експерт пояснив чому всі переживають за побутову хімію, батарейки і лампочки під час локдауну
06 января, 09:00  Политическая  Украина
Якщо Зеленський розвернуться в бік олігархічних впливів США буде важко знайти партнерів в Україні, - Горбач
Все Новости
Прислать новость


Навряд чи в Україні почнуть проводити діагностику з точки зору мутації коронавірусу, - Дмитро Шерембей

23 декабря, 09:00  Социальная  Украина

 

Мутація коронавірусу є природним процесом, але в Україні немає потужностей його діагностувати. Про це заявив голова БФ «100% життя» Дмитро Шерембей.

 

Дмитро Шерембей, мутація коронавірусу, новий штам коронавірусу, вакцина, епідемія, Великобританія

 

«Я думаю, що новий штам коронавірусу вже є всюди. Це природа вірусу - він може мутувати і в цьому немає нічого незвичайного. Навіть, якщо б у нас цієї видозміненої форми не було, ми тій, що є не можемо дати повноцінної відсічі. У нас помилкові статистичні дані. Перед нами  псевдокартина», - сказав Шерембей у коментарі «Слово і діло».

 

Він додав, відстежити новий штам можна, якщо з'являться високоточні системи тестування.

 

 «Навряд чи у нас почнуть проводити діагностику з точки зору мутації вірусу. Тому що лабораторні системи у нас дуже слабкі. У нас немає можливості це визначити, бо, по суті, навіть система тестування не розгорнута. Ті країни, в яких лабораторні системи на достатньому рівні - зможуть це відстежити і дати цьому відповідь. Я думаю, що максимум, що зможе зробити Україна, це закупити, якщо з'являться високочутливі тести, які цей штам визначають», -  сказав Шерембей.

 

Експерт наголосив, що в цій ситуації обмеження авіасполучення з Великою Британією не є виходом.

 

«Єдиний шлях, яким треба йти - це посилення системи охорони здоров'я, але, на жаль, в 2021 році ситуація може погіршитися, тому що система недофінансована майже на 100 мільярдів. Буде неможливо зберегти не тільки технічний рівень, а й рівень 2020 року. При такій ситуації з фінансуванням закривати кордони немає сенсу », - додав Шерембей.

 

Відзначимо, раніше МОЗ Італії повідомило про виявлення в країні пацієнта, зараженого мутацією коронавірусу з Британії.

 

При цьому лікарі в Італії заявили, що нова мутація не більше летальна, ніж «класичний» COVID-19, але значно легше передається. Розроблені вакцини, за даними італійських фахівців, працюють і проти «британського» COVID.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу