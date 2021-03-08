Замовляти товари з OLX протягом березня Укрпоштою буде безкоштовно

Укрпошта стала партнером OLX, протягом місяця доставка буде безкоштовною. Оформити послугу «OLX Доставка» через «Укрпошта» вже можна на сайті OLX. Про це повідомляє прес-служба національного оператора.

З 1 березня всі замовлення на онлайн-майданчику OLX можна буде відправляти і отримувати «Укрпоштою». Протягом місяця доставка буде безкоштовною.

Всі відправлення з OLX доставляються в рамках послуги «Укрпошта Експрес».

Терміни доставки: до 2 днів в межах обласного центру, області та між обласними центрами.

В межах України – від 3 днів.

Протягом березня доставка через «Укрпошта» – безкоштовна. З 1 квітня вартість доставки товарів до 30 кг буде фіксована, незалежно від пункту відправлення покупця або продавця (сума не уточнюється).

За словами Катерини Онищенко, генерального директора OLX в Україні та Центральній Азії, тільки за минулий рік кількість онлайн-замовлень з послугою «OLX Доставка» зросла на 90%, до 300 000 угод на місяць.