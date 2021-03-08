КИЕВ
23:16 		Брюссель
22:16
Москва
00:16
Понедельник, 8 марта 2021

Новости

05 марта, 11:00  Политическая  Украина
Головною ланкою у фінансуванні ОПЗЖ з Росії була Оксана Марченко, – політолог
05 марта, 09:00  Социальная  Украина
Грошей витрачених на дороги вистачило б, щоб вакцинувати всіх українців якісною вакциною, - політолог
04 марта, 17:00  Социальная  Украина
Британці зняли фільм про подорож до Чорнобиля
04 марта, 16:00  Социальная  Украина
В Україні суттєво зросли штрафи за порушення пожежної безпеки
04 марта, 15:00  Социальная  Украина
Експерти розповіли, як глобальне потепління вплине на сільське господарство України
04 марта, 09:00  Социальная  Украина
У випуск вводяться перші в історії України марки в жанрі ню
03 марта, 17:00  Социальная  Украина
Онлайн прописка стане доступною до кінця року
03 марта, 15:00  Социальная  Украина
Депутати подумують скасувати перехід на літній час
03 марта, 13:00  Экономическая  Украина
В Одесі будуть виробляти українські вертольоти
03 марта, 11:00  Социальная  Украина
На Києві на 19 станціях метрополітену встановили дефібрилятори
Все Новости
Прислать новость


Замовляти товари з OLX протягом березня Укрпоштою буде безкоштовно

02 марта, 15:00  Экономическая  Украина

 

Укрпошта стала партнером OLX, протягом місяця доставка буде безкоштовною.   Оформити послугу «OLX Доставка» через «Укрпошта» вже можна на сайті OLX. Про це повідомляє прес-служба національного оператора.

 

Укрпошта, партнер, OLX, доставка, безкоштовно, послуга, «OLX Доставка», посилка

 

З 1 березня всі замовлення на онлайн-майданчику OLX можна буде відправляти і отримувати «Укрпоштою». Протягом місяця доставка буде безкоштовною.

 

Всі відправлення з OLX доставляються в рамках послуги «Укрпошта Експрес».

 

Терміни доставки: до 2 днів в межах обласного центру, області та між обласними центрами.

 

В межах України – від 3 днів.

 

Протягом березня доставка через «Укрпошта» – безкоштовна. З 1 квітня вартість доставки товарів до 30 кг буде фіксована, незалежно від пункту відправлення покупця або продавця (сума не уточнюється).

 

За словами Катерини Онищенко, генерального директора OLX в Україні та Центральній Азії, тільки за минулий рік кількість онлайн-замовлень з послугою «OLX Доставка» зросла на 90%, до 300 000 угод на місяць.

 

 Версия для печати
Комментарии

Читайте также









Обзор сети

Разместить рекламу