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«Укрзалізниця» анонсувала проект реформи приміського сполучення

23 февраля, 17:00  Экономическая  Украина

 

«Укрзалізниця» інвестуватиме 4,4 млрд грн в інфраструктуру та 10,3 млрд грн в оновлення рухомого складу, зношеність якого на сьогодні досягає 90%. Ці гроші підуть на модернізацію локомотивів, вагонів та електричок. Про це заявив очільник компанії Володимир Жмак.

 

«Укрзалізниця», Володимир Жмак, приміське сполучення, електрички, реформа, City Express

 

За його словами, найближчим часом «Укрзалізниця» планує закупити 85 нових пасажирських вагонів, а також відремонтувати та електрифікувати 200 км колії на ділянках, які досі залишаються без електрифікації. Також у цьому році будуть модернізовані близько 10 електричок.

 

Приміський транспорт був поза фокусом уваги усі ці роки, та порівнюючи з іншими активами «Укрзалізниці» є найбільш зношеним. Наразі 95% зношеності парку «Укрзалізниці» — електрички, що були вироблені ще у 1970-х роках минулого століття, — заявив Жмак під час форуму «Україна-30.Інфраструктура», передає Ракурс.

 

Повідомляється, що модернізація приміського транспорту розпочнеться у Києві, Дніпрі та Харкові. Для підвищення попиту на електрички «Укрзалізниця» пропонує запровадити човникові електрички на маршрутах для того, щоб інтегрувати чинну систему з приміським сполученням, що дозволить знизити навантаження на автодорогах.

 

 

У рамках проекту буде використовуватися єдиний квиток, який працюватиме на різних типах транспорту, а пільги надаватимуться у діджитал-форматі, без необхідності демонструвати посвідчення, зауважив очільник «Укрзалізниці».

 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський анонсував створення сучасної приміської залізниці у рамках проекту City Express. На думку президента, ця ініціатива допоможе подолати проблеми з трафіком у великих містах.

 

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