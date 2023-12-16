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Кива є однією із законних цілей так званого "списку Малюка", – політолог

07 декабря, 12:00  Политическая  Украина

 

У список входять люди, які вчиняли військові злочини і закликали до геноциду українців. Про це пише політолог Тарас Загородній.

 

політолог Тарас Загородній, список Малюка, кива, вбивство

 

"Неофіційно є інформація, що Кива – одна із законних цілей так званого довгого "списку Малюка". Туди входять люди, які вчиняли військові злочини і закликали до геноциду українців", – повідомляє політолог.

 

Також, як зазначає експерт, тривожним дзвіночком для колаборантів має бути і ліквідація у Луганську Олега Попова. Воєнного злочинця, так званого "депутата ЛНР", прибрати у той самий день, що і Киву.

 

 

"Такі дзвінки лунають для зрадників все частіше", – вважає експерт.

 

І додав, що суспільство чекає і аплодує такому покаранню зрадників. Це демонструє, що підтримка дій СБУ, яку фіксують соціологи – найбільша за весь період Незалежності.

 

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