Експерт пояснив, чому Росія буде проти США в Нормандському форматі

"Приєднати нового учасника до Нормандської четвірки неможливо, не погодивши це в рамках самої четвірки. При цьому у США є можливість зіграти ключову роль. З цим питань немає. Але, відверто кажучи, Російська Федерація всіляко блокуватиме входження США до нормандського формату, тому що в цьому випадку баланс сил зміниться не на користь Російської Федерації", — розповів він в ефірі каналу "Україна 24"

Експерт перерахував можливі формати переговорів із залученням США.

"Якщо говорити про такий формат, який існував раніше, — спецпредставників, пам'ятаєте, Волкер і Сурков, — таке можливо. Це фактично і є залучення (США до переговорів — ред.). Хоча ми з вами говоримо про широке залучення, бо американці ввели санкції за російську агресію.

Також можливе розширення формату на рівні держсекретарів. Коли був пан Керрі, у них з Лавровим в останні роки було понад 14 раундів переговорів, де так чи інакше говорили про Україну. І третій рівень — це діалог між лідерами, президентами США і РФ, він фактично був запущений, коли Байден провів розмову з Росією і дав зрозуміти, що США чітко розуміють, що творить Росія на Донбасі та в Криму", — сказав він.