Присутність Зеленського на "Рамштайні" - фундамент наступного пакета допомоги

Про це в ефірі Українського Радіо, передає Укрінформ сказав виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень "Пента" Олександр Лєонов.

"Це вже 16-та зустріч у форматі "Рамштайн". І дійсно, на перший погляд, немає особливого сенсу, щоб глава держави був присутній. Але, якщо дивитися на контекст, на події в Ізраїлі, то присутність Зеленського дала змогу інформаційно підняти увагу до зустрічі. Бо події в Ізраїлі дійсно дещо затьмарили події в Україні. Очевидно, що тенденція не дуже приємна. Тому важливо тримати Україну в центрі уваги не тільки західних еліт, але й західних суспільств, бо вони відштовхуються від громадської думки. Таким чином, це був досить непоганий крок для того, щоб привернути цю увагу. А подальші повідомлення про чергові транші допомоги від різних країн дозволили спростувати радісні заяви російської пропаганди про те, що події в Ізраїлі "поставлять хрест" на допомозі України. Цього не сталося і я думаю, що не станеться", - зазначив він.

Політолог додав, що результати присутності Президента на 16-му "Рамштайні" ми побачимо на 17-му. "Ми почуємо вже про нові варіанти допомоги і що ще Захід зможе надати Україні для перемоги у цій війні", - сказав він.

Експерт наголосив, що етап глобального протистояння диктатури проти демократії нині в досить активній фазі. Саме тому, додав він, ідея об'єднати тему допомоги Україні та Ізраїлю в один блок зараз має під собою сенс. "Можливо, навіть варто об'єднати в один блок допомогу всім демократичним країнам, які перебувають фактично під ударом", – уточнив політолог.

Як повідомляв Укрінформ, 11 жовтня в Брюсселі відбулося 16-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відомої також як формат "Рамштайн". Участь у форматі беруть близько 50 країн.